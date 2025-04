MagSafe-Akku von Baseus zum günstigen Einführungspreis

Baseus bietet mit der Enerfill MagSafe Powerbank einen neuen iPhone-Akku in Deutschland an, der aktuell zum Einführungspreis von 21,99 Euro erhältlich ist. Achtet auf den Coupon auf der Produktseite. Wenn ihr zudem noch eines der beiden für die Aktion qualifizierten USB-C-Kabel in den Einkaufswagen legt, könnt ihr mit dem Aktionscode 748XR3R5 zusätzlich fünf Prozent sparen.

Bei der Enerfill MagSafe Powerbank von Baseus handelt es sich um einen mit MagSafe kompatiblen Akku, der sich magnetisch am iPhone befestigen lässt und das Smartphone mit bis zu 15 Watt Ladeleistung versorgen kann. Mit seiner Kapazität von 10.000 mAh sollte sich ein iPhone 16 Pro gut anderthalb Mal aufladen lassen.

Ergänzend dazu verfügt der Akku auch über einen USB-C-Anschluss, über den er ein iPhone mit bis zu 20 Watt und Android-Geräte mit bis zu 22,5 Watt versorgen kann. Laut Produktbeschreibung ist es zudem möglich, zwei Geräte gleichzeitig – eines kabellos, eines per Kabel – aufzuladen. Die USB-Buchse am Gerät dient umgekehrt auch dazu, den Akku wieder aufzutanken. Ein passendes USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Dem Hersteller zufolge misst der Akku 70 × 104 Millimeter bei einer Dicke von 18 Millimetern. Das Gewicht wird mit 209 Gramm angegeben. Die integrierten Magneten sollen ausreichend stark sein, um den Akku auch unterwegs verlässlich am iPhone zu halten.

USB-C-Kabel mit 90-Grad-Stecker und Watt-Anzeige

Bei den beiden optional dazu erhältlichen Kabeln handelt es sich um ein zum Aktionspreis von 7,64 Euro erhältliches USB-C-Kabel mit geraden Steckern, das eine maximale Ladeleistung von 100 Watt unterstützen soll und bei dem in einen der beiden Stecker eine Leistungsanzeige integriert ist.

Zudem gibt es ein USB-C-Kabel mit 90-Grad-Stecker für 8,07 Euro, das laut Baseus ebenfalls 100 Watt Leistung übertragen kann und nicht nur bündig mit der Unterseite des iPhones abschließt, sondern auch als Flachbandkabel ausgelegt ist.