Meta baut die Integration seines KI-Systems Meta AI in WhatsApp weiter aus. Nutzer der aktuellen Beta-Version von WhatsApp für iOS können nun nicht nur Fotos, sondern auch Dateien direkt an den Chatbot übergeben. Die KI kann in der Folge den Inhalt der Dokumente analysieren und eine Zusammenfassung erstellen oder spezifische Fragen dazu beantworten.

Wie das auf Themen rund um die Messenger-App fokussierte Blog WABetaInfo berichtet, war die Funktion zuvor schon für einen Teil der Android-Tester von WhatsApp verfügbar und wird nun offenbar schrittweise auch auf dem iPhone eingeführt.

Die neue Testflight-Integration (Bild: WABetaInfo)

Die Neuerung steht in der aktuellen Vorabversion von WhatsApp für iOS bereit, die über Apples TestFlight-Plattform verteilt wird. Allerdings erhalten bislang nicht alle Nutzer Zugriff darauf. Das kann daran liegen, dass die Integration schrittweise freigegeben wird. Zudem ist nicht auszuschließen, dass es aufgrund unterschiedlicher regionaler Datenschutzvorgaben zu zusätzlichen Verzögerungen kommt.

PDFs und Textdateien direkt im Chat analysieren

Nutzer von WhatsApp können schon länger Dateien mit dem Chatbot von Meta teilen. Die Funktion ist bislang jedoch auf Fotos beschränkt, die entweder direkt mit der Kamera aufgenommen oder aus der Fotosammlung ausgewählt werden. Die KI kann die Fotos analysieren und beispielsweise damit zusammenhängende Fragen beantworten oder ergänzende Informationen liefern.

Die Verarbeitung klassischer Dokumente wie PDFs, Tabellen oder Textdateien wird dagegen bislang nicht unterstützt. Mit der neuen Funktion kann man künftig auch solche Dateien direkt über das Anhang-Menü eines Chats an Meta AI senden, um damit zusammenhängende Funktionen zu nutzen. Beispielsweise soll es auch möglich sein, Aufgabenblätter oder dergleichen an die KI zu übergeben, um direkt im Chat eine Lösung zu erhalten. Offenbar arbeitet Meta darauf hin, das eigene KI-Angebot gegenüber den etablierten Lösungen wie ChatGPT wettbewerbsfähiger zu gestalten.