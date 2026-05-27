KI-Integration wird ausgebaut
Meta AI kann künftig direkt in WhatsApp Dateien auswerten
Meta baut die Integration seines KI-Systems Meta AI in WhatsApp weiter aus. Nutzer der aktuellen Beta-Version von WhatsApp für iOS können nun nicht nur Fotos, sondern auch Dateien direkt an den Chatbot übergeben. Die KI kann in der Folge den Inhalt der Dokumente analysieren und eine Zusammenfassung erstellen oder spezifische Fragen dazu beantworten.
Wie das auf Themen rund um die Messenger-App fokussierte Blog WABetaInfo berichtet, war die Funktion zuvor schon für einen Teil der Android-Tester von WhatsApp verfügbar und wird nun offenbar schrittweise auch auf dem iPhone eingeführt.
Die neue Testflight-Integration (Bild: WABetaInfo)
Die Neuerung steht in der aktuellen Vorabversion von WhatsApp für iOS bereit, die über Apples TestFlight-Plattform verteilt wird. Allerdings erhalten bislang nicht alle Nutzer Zugriff darauf. Das kann daran liegen, dass die Integration schrittweise freigegeben wird. Zudem ist nicht auszuschließen, dass es aufgrund unterschiedlicher regionaler Datenschutzvorgaben zu zusätzlichen Verzögerungen kommt.
PDFs und Textdateien direkt im Chat analysieren
Nutzer von WhatsApp können schon länger Dateien mit dem Chatbot von Meta teilen. Die Funktion ist bislang jedoch auf Fotos beschränkt, die entweder direkt mit der Kamera aufgenommen oder aus der Fotosammlung ausgewählt werden. Die KI kann die Fotos analysieren und beispielsweise damit zusammenhängende Fragen beantworten oder ergänzende Informationen liefern.
Die Verarbeitung klassischer Dokumente wie PDFs, Tabellen oder Textdateien wird dagegen bislang nicht unterstützt. Mit der neuen Funktion kann man künftig auch solche Dateien direkt über das Anhang-Menü eines Chats an Meta AI senden, um damit zusammenhängende Funktionen zu nutzen. Beispielsweise soll es auch möglich sein, Aufgabenblätter oder dergleichen an die KI zu übergeben, um direkt im Chat eine Lösung zu erhalten. Offenbar arbeitet Meta darauf hin, das eigene KI-Angebot gegenüber den etablierten Lösungen wie ChatGPT wettbewerbsfähiger zu gestalten.
Entwickler: WhatsApp Inc.
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Wird sicher bald umgetauft in: „Hello Meta“ …. :)))
Wo bleibt endlich die Schlagzeile „Meta AI kann nun in WhatsApp komplett deaktiviert werden?“ :(
Wird nur nie kommen. Du kannst nur WhatsApp komplett deaktivieren.
in diesem Fall hoffe ich das die Bürokraten der EU zuschlagen
Zugegeben.
Ich habe WA und FB auf dem Mac-Desktop. Gelegentlich.
Benutze aber eigentlich nur noch WA per iPhone im engen Kreis.
Glaube aber nicht das irgend eine KI dadurch gescheiter wird.
Eher dümmer. ;-))
Ich möchte die Meta AI immer noch einfach abschalten und nicht nutzen
Kann die das mal aus meinen Dateien auswerten?
Schmeiß WA vom Handy und gut, Ruhe wird es Dir danken.
Wer Dir wichtig ist oder wem Du wichtig bist, erreicht Dich auch anders.
War nicht die Tage noch die Empörung bei Meta groß, als ein Sicherheitsforscher veröffentlichte, dass WhatsApp alle Daten lokal unverschlüsselt speichert und alle Apps von Meta darauf zugreifen können?
Stimmt ja gar nicht, altes Lüge sagten sie.
Soso.
Der letzten Firma, der ich mehr Zugriff auf meine Daten geben möchte ist Meta. Ich traue Meta/Zuckerberg deutlich weniger als Apple, Google & OpenAI.