Die im vergangenen Monat veröffentlichte iPhone-App CoreFiles hat ein größeres Update erhalten. Der Entwickler hat sich um die Unterstützung von weiteren Cloud-Diensten gekümmert und ein paar hilfreiche Funktionserweiterungen integriert.

Für CoreFiles zeichnet Daniel Rosier aus Hannover verantwortlich. Mit CoreFiles bietet der Entwickler eine Scanner-App für das iPhone an, die sich in der Arbeitsweise jedoch grundlegend von anderen Anwendungen aus diesem Bereich unterscheidet. Während man sonst in der Regel nach dem Scan gefragt wird, was mit der jeweiligen Datei geschehen soll, kann man bei CoreFiles per Einstellung festlegen, wie und wo die Dokumente gespeichert werden. Die Scanner-App fungiert somit zugleich auch als automatisierter Dateimanager.

Weitere Cloud-Dienste integriert

Um Übersicht und Struktur zu bewahren, kann man Favoriten für häufig genutzte Dateien, Ordner und Speicherorte anlegen. Sensible Daten lassen sich in einem speziellen Bereich in der App speichern, auf den nur mithilfe von Face ID oder dem Gerätecode zugegriffen werden kann.

Schon seit der Veröffentlichung der App können die gescannten Dateien auf iCloud Drive sowie auf Basis von SMB oder WebDAV auf Netzwerklaufwerken gespeichert werden Mit der jetzt verfügbaren Version 1.2.1 wurde auch Unterstützung für Nextcloud, Dropbox und pCloud über das OAuth-Verfahren sowie Google Drive über den offiziellen Picker hinzugefügt.

Apple Intelligence vergibt Dateinamen

Als weitere praktische Neuerung hat der Entwickler die Möglichkeit integriert, beim Scannen automatisch möglichst treffende Dateinamen zu vergeben. Dabei kommt Apple Intelligence lokal auf dem Gerät zum Einsatz. Die KI profitiert davon, dass direkt beim Scan eine lokale Texterkennung durchgeführt wird. Apple Intelligence wertet auf dieser Basis die Inhalte aus und versucht, hilfreiche Dateinamen zu vergeben.

CoreFiles lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Für die Vollversion muss man entweder monatlich 2,99 Euro oder per Einmalkauf 8,99 Euro bezahlen.