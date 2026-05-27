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Zusatzmodul für X60-Reihe angekündigt

Dreame Cyber X: Reinigungsroboter bewältigen jetzt Treppen
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12 Kommentare 12

Im vergangenen Herbst haben wir einen ersten, wenn auch noch sehr verhaltenen Ausblick darauf gesehen, wie die Reinigungsroboter von Dreame künftig auch Treppen bewältigen sollen. Jetzt wird das Ganze konkret. Mit Cyber X will der Hersteller in der zweiten Jahreshälfte ein Modul auf den Markt bringen, mit dessen Hilfe die ebenfalls neu angekündigten X60-Pro-Reinigungsroboter von Dreame auch in mehrstöckigen Wohnbereichen arbeiten sollen. Die Roboter werden von der Zusatzeinheit aufgenommen und über die Stufen befördert.

Dreame Cyber X Treppe

Beim Cyber X von Dreame handelt es sich um ein spezielles Treppenmodul, das sich eigenständig über Stufen bewegen kann. Laut Hersteller soll das System unterschiedliche Treppenformen bewältigen können, darunter gerade, offene oder spiralförmige Konstruktionen. Auch Teppichtreppen und Steigungen von bis zu 42 Grad sollen kein Problem darstellen. Der Roboter kann dabei Stufen mit bis zu 30 Zentimetern und generell Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 35 Zentimetern überwinden. Die Fortbewegung erfolgt über ein sogenanntes Quad-Track-System mit vier gummierten Kettenelementen. Laut der Ankündigung von Dreame benötigt das System 27 Sekunden, um eine Stufe zu erklimmen.

Eigene Reinigungseinheit für Treppen

Während der Abwärtsbewegung kann der Cyber X selbst Reinigungsaufgaben im Treppenbereich übernehmen. Hierfür befindet sich auf der Rückseite ein separates Reinigungsmodul mit Seitenbürsten und integrierter Saugeinheit. Der gesammelte Schmutz wird anschließend an den mitgeführten Saugroboter übergeben.

Dreame Cyber X

Die Konfiguration erfolgt mithilfe der Dreame-App. Darin lassen sich laut Hersteller bis zu vier Etagen anlegen und verwalten. Nutzer können dann über den gesamten Wohnbereich hinweg einzelne Bereiche auswählen, Aufgaben starten und den aktuellen Status verfolgen.

Marktstart für zweite Jahreshälfte geplant

Dreame rechnet mit einer Markteinführung des Cyber X in der zweiten Jahreshälfte 2026. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt der Hersteller 1.199 Euro. Wohlgemerkt muss man zusätzlich noch einen kompatiblen Reinigungsroboter besitzen. Die Geräte der X60-Reihe kommen ab Juni zu Preisen ab 1.299 Euro in den Handel.
27. Mai 2026 um 15:07 Uhr von chris Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • BruderBleistift

    Interessant zu sehen wo die Reise hingeht. Bei den Preisen stelle ich mir aktuell aber lieber einen zweiten Roboter in die obere Etage. Ich bin aber sicher die Preise werden sinken und/oder die Technik direkt in den Roboter integriert werden, sodass es in ein paar Jahren doch interessant werden könnte.

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  • Pro Stufe 27 Sekunden? Also bei vier Etagen mit 100 Stufen….45 Minuten. In der vierten Etage endlich angekommen: Akku leer. ;-)

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    • Saug- und Wischroboter haben noch nie durch ihre Geschwindigkeit gepunktet.
      Und der Robbie muss ja nichts anderes machen als die Treppe hoch und herunterzufahren.
      Dann fährt der andere (mit vollem Akku) davon runter und saugt.
      In der Dock können dann beide parallel auftanken.

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  • Dann kaufe ich mir lieber einen zweiten der oben eine eigene Station hat lol

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  • Der Unterbau sieht eher nach Kettensäge aus. Den würde ich nicht über meine Holztreppe fahren lassen…

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  • In der 4. Etage angekommen ist der Akku leer und der Roboter fährt zurück zur Ladestation.

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  • Na ob auf Dauer die Holzstufen das mitmachen? Das gibt sicher Abrieb.

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  • Schade nur das ich eine Wendeltreppe nach oben habe. Also runter schafft unser Roborock es auf jeden Fall. Das hat er tatsächlich schonmal unfreiwillig getestet :)

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  • Jetzt werden die Teile auch für Leuchtturmwärter interessant –

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  • Wenn bei dem die Navigation genauso bescheiden funktioniert wie bei unserem X50 Ultra, na dann gute Nacht.

    Wir sind von Roborock S8 umgestiegen. Der Roborock war um Welten besser. Das nur als kleine Info

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