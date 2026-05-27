Im vergangenen Herbst haben wir einen ersten, wenn auch noch sehr verhaltenen Ausblick darauf gesehen, wie die Reinigungsroboter von Dreame künftig auch Treppen bewältigen sollen. Jetzt wird das Ganze konkret. Mit Cyber X will der Hersteller in der zweiten Jahreshälfte ein Modul auf den Markt bringen, mit dessen Hilfe die ebenfalls neu angekündigten X60-Pro-Reinigungsroboter von Dreame auch in mehrstöckigen Wohnbereichen arbeiten sollen. Die Roboter werden von der Zusatzeinheit aufgenommen und über die Stufen befördert.

Beim Cyber X von Dreame handelt es sich um ein spezielles Treppenmodul, das sich eigenständig über Stufen bewegen kann. Laut Hersteller soll das System unterschiedliche Treppenformen bewältigen können, darunter gerade, offene oder spiralförmige Konstruktionen. Auch Teppichtreppen und Steigungen von bis zu 42 Grad sollen kein Problem darstellen. Der Roboter kann dabei Stufen mit bis zu 30 Zentimetern und generell Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 35 Zentimetern überwinden. Die Fortbewegung erfolgt über ein sogenanntes Quad-Track-System mit vier gummierten Kettenelementen. Laut der Ankündigung von Dreame benötigt das System 27 Sekunden, um eine Stufe zu erklimmen.

Eigene Reinigungseinheit für Treppen

Während der Abwärtsbewegung kann der Cyber X selbst Reinigungsaufgaben im Treppenbereich übernehmen. Hierfür befindet sich auf der Rückseite ein separates Reinigungsmodul mit Seitenbürsten und integrierter Saugeinheit. Der gesammelte Schmutz wird anschließend an den mitgeführten Saugroboter übergeben.

Die Konfiguration erfolgt mithilfe der Dreame-App. Darin lassen sich laut Hersteller bis zu vier Etagen anlegen und verwalten. Nutzer können dann über den gesamten Wohnbereich hinweg einzelne Bereiche auswählen, Aufgaben starten und den aktuellen Status verfolgen.

Marktstart für zweite Jahreshälfte geplant

Dreame rechnet mit einer Markteinführung des Cyber X in der zweiten Jahreshälfte 2026. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt der Hersteller 1.199 Euro. Wohlgemerkt muss man zusätzlich noch einen kompatiblen Reinigungsroboter besitzen. Die Geräte der X60-Reihe kommen ab Juni zu Preisen ab 1.299 Euro in den Handel.