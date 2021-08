Messenger Signal erlaubt Bildversand in 4K-Auflösung

Ebenfalls neu in Signal 5.18.0 ist die Möglichkeit, durch langes Drücken auf eine Nachricht schnell und direkt auf diese zu reagieren. Zudem haben die Entwickler das neue Sticker-Pack „My Daily Life“ hinzugefügt und verschiedene Verbesserungen hinzugefügt, insbesondere mit Blick auf das Scrollen in der Chat-Liste.

Beim Einzelversand wird die optionale Wahl der Bildgröße unten links im Bildschirm für den Fotoversand angezeigt. Wenn ihr hier auf das stilisierte Bildgröße-Symbol tippt, könnt zwischen den Optionen „Standard – Schneller, weniger Daten“ und „Hoch – Langsamer, mehr Daten“ wählen. Wer seine Bilder generell mit maximaler Qualität versenden will, kann diese Vorgabe in den Einstellungen von Signal und dort im Bereich „Datennutzung“ ändern.

Standardmäßig unterstützt Signal bislang nur den Versand von Bildern maximal im sogenannten UXGA-Format, eine 4:3-Auflösung mit 1600 x 1200 Pixeln. Größere Bilder wurden automatisch auf diese maximalen Abmessungen reduziert. Als neue Option können Signal-Nutzer ihre Fotos jetzt auch deutlich detailreicher in der Formatstufe „Hoch“ und in 4K-Auflösung versenden. Selbstredend vergrößert sich dabei allerdings auch die Dateigröße und damit verbunden der Datenverbrauch deutlich.

Insert

You are going to send email to