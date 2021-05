Messenger-App Threema mit Funktionserweiterungen und Verbesserungen

Die Messenger-App Threema wirbt mit Funktionserweiterungen um neue Kunden. Mit der neu verfügbaren Version 4.6.7 der für iPhone und iPad optimierten Anwendung ist es jetzt möglich, einzelne Chats als ungelesen zu markieren. Zudem haben die Entwickler verschiedene Fehlerbehebungen und Verbesserungen integriert und die Integration in die Teilen-Erweiterung umfassend überarbeitet.

Zum letztgenannten Punkt merken die Entwickler an, dass Threema aufgrund eines Fehlverhaltens von iOS teils nicht im Teilen-Dialog erscheint, beispielsweise wenn ihr ein Bild aus der Fotos-App weiterleiten wollt. Dies soll sich jedoch durch eine Neustart des iOS-Gerätes beheben lassen.

Die neue Option, einen Chat als ungelesen zu markieren, versteckt sich hinter einer Swipe-Geste in der Chat-Übersicht. Durch Wischen nach rechts lässt sich die Ungelesen-Markierung wieder hinzufügen, dies kann beispielsweise als Erinnerung dienen, wenn ihr zwar einen Blick auf die letzten Nachrichten geworfen habt, eure Antwort aber noch aufschieben wollt.

Neben verschiedenen internationalen Spracherweiterungen kommt Threema in der aktuellen Version 4.6.7 auch mit Neuerungen Verbesserungen im Bereich der Sprachnachrichten. So werden diese jetzt als Sprachnachrichten und nicht wie bisher als Dateien weitergeleitet. Auch werden Sprachnachrichten, GIFs und Sticker fortan nicht mehr in Medien-Übersicht von Threema angezeigt.

Threema setzt auf Finanzierung durch einen Einmalkauf der App zum Preis von 3,99 Euro.