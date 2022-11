Messenger-App Signal jetzt mit „Storys“-Funktion

Die Neuerungen stehen automatisch mit der neu veröffentlichten Version 6.0 von Signal für iOS bereit. Darüber hinaus sind die Signal-Storys ab sofort auch in der neuesten App-Version für Android verfügbar. Einzig Desktop-Nutzer von Signal müssen sich noch gedulden, hier sollen die Storys in Kürze dann ebenfalls integriert werden.

In jedem Fall erfreulich ist die Tatsache, dass es die Signal-Entwicklern in vollem Umfang ihren Nutzern überlassen, ob sie die neuen Funktion sehen wollen oder nicht. Im Einstellungsbereich „Storys“ besteht die Möglichkeit, die neue Funktion komplett auszuschalten und somit auszublenden, ohne dass die sonstigen Funktionen der Messenger-App beeinflusst werden. Keine Angst, falls ihr es euch später anders überlegt, lassen sich die Storys auf dem gleichen Weg wieder aktivieren.

Auch entscheiden Signal-Nutzer selbst, wer die von ihnen veröffentlichten Storys sehen kann. In den Einstellungen der App lässt sich festlegen, ob man seine Storys mit allen persönlichen Signal-Verbindungen teilen will, gezielt einzelne Personen davon ausschließen oder auch nur einzelne Nutzer als für das Ansehen der Storys berechtigt auswählen will.

