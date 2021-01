Messenger-App Signal erweitert Limit für Gruppentelefonate

Die Messenger-App Signal zählt zu den Gewinnern der aktuellen Diskussionen um die überarbeite Datenschutzrichtlinie von WhatsApp. Signal bietet einen vergleichbaren Leistungsumfang und darf sich mit Blick auf seine Funktionen zum Schutz der Privatsphäre prominenter Fürsprecher wie Edward Snowden oder dem renommierten Sicherheitsexperten Bruce Schneier erfreuen. Neben einer vollständigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zeigt sich Signal besonders auch dann strikt auf Anwenderseite, wenn es um den Zugriff auf persönliche Daten oder gar deren Verwendung und Weitergabe geht.

Aktuell wurde Signal für iOS in Version 5.2 veröffentlicht. Mit dem Update kommen auch zwei erwähnenswerte Neuerungen. So können fortan acht statt bislang fünf Personen an Gruppentelefonaten über Signal teilnehmen. Zudem könnt ihr nun detailliert kontrollieren, welche Medientypen von der Art der Internetverbindung unabhängig heruntergeladen werden sollen und welche nur bei aktiver WLAN-Verbindung. Wer einen Vertrag mit dickem Datenvolumen hat, kann hier wohl alle Schalter auf „WLAN und Mobilfunk“ setzen.

Im Zusammenspiel mit Signal wird oft die Frage nach der Finanzierung gestellt, zumal sich die sowohl für Mobilgeräte als auch für den Desktop verfügbare App kostenlos laden lässt. Signal setzt auf Spenden, die einerseits von Nutzer-Seite her über die App abgesetzt werden können, oft aber auch von größeren Organisationen und Unterstützern kommen. Beispielsweise hat der WhatsApp-Mitgründer Brian Acton das Open-Source-Projekt mit 50 Millionen Dollar unterstützt. Ausführliche Infos hierzu findet ihr bei Wikipedia.

Wer sich einen Überblick über die populärsten Alternativen zu WhatsApp (und iMessage) machen will, findet im Blog der Entwickler des Konkurrenten Threema einen aktuellen Messenger-Vergleich. Die Übersicht ist in jedem Fall hilfreich, wenngleich man insbesondere mit Blick auf die Zusammenfassungen nicht vergessen sollte, wer diese Einschätzung veröffentlicht hat. Für uns ist Signal nicht nur vom Funktionsumfang, sondern auch mit Blick auf die Verbreitung die derzeit interessanteste Alternative zu WhatsApp.