Mess-App erstellt Nachweis bei schlechter Mobilfunkleistung

Wie angekündigt hat die Bundesnetzagentur eine App veröffentlicht, mit der sich die Leistung eines mobilen Internetzugangs überprüfen lässt. Bei nachgewiesener Minderleistung können Nutzer kann man auf dieser Basis einen Preisnachlass erhalten oder gar ein Sonderkündigungsrecht erwirken.

Die neue App trägt den in schönstem Behördendeutsch gehaltenen Namen Nachweisverfahren Mobilfunk und lässt sich im App Store für iOS laden. iPhone-Besitzer können damit die tatsächlich verfügbare Internetgeschwindigkeit mit der mit ihrem Anbieter zugesicherten Maximalgeschwindigkeit vergleichen. Weichen die gemessenen Werte zu weit ab, kann man entsprechende Ansprüche gegenüber dem Anbieter geltend machen. Die mit der App vorgenommenen Messungen dienen dabei als Nachweis.

Mindestwerte abhängig vom Standort

Hierbei gilt es allerdings einiges zu beachten. Zunächst einmal muss euch klar sein, dass die im Vertrag genannte Maximalgeschwindigkeit nur als Anhaltspunkt dient und hier abhängig vom Ort der Messung zum Teil deutliche Toleranzen abgezogen werden. So müssen etwa in dicht besiedelten Bereichen ein Viertel und in ländlichen Gebieten teils nur zehn Prozent dieser Werte erreicht werden.

Ob ein Messbereich als dicht besiedelt, als Gebiet mit mittlerer Haushaltsdichte oder als ländlicher Raum eingestuft wird, wird bei den Messungen automatisch hinterlegt. Als Basis hierfür wurde das Bundesgebiet von der Behörde in Rasterzellen mit jeweils 300 × 300 Metern Größe unterteilt.

Mehrere Messungen erforderlich

Auch genügt es nicht, wenn man sich auf eine einzelne Messung beruft. Um einen belastbaren Nachweis zu erbringen, muss man eine Reihe von 30 einzelnen Messungen vornehmen, die sich über fünf Kalendertage mit jeweils sechs Messungen verteilen. Als erhebliche Abweichung wird gewertet, wenn die vereinbarte maximale Geschwindigkeit an mindestens drei der fünf Messtage nicht erreicht wird.

Beachtet bei den Messungen auch, dass dabe einige Vorgaben zu beachten sind. So müssen die Messungen beispielsweise im Freien und ohne Handyhülle vorgenommen werden. Zudem dürften parallel keine anderen Anwendungen oder Dienste wie ein VPN genutzt werden.