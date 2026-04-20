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App ergänzt Apples Fotos-App

On This Day Rewind: Foto-Rückblick zum aktuellen Datum
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8 Kommentare 8

„An diesem Tag“ ist eine Funktion, die man beispielsweise von Googles Foto-App oder auch den Diashows auf Echo-Geräten kennt. Apple Fotos hat bislang leider nichts dergleichen zu bieten. Ab Werk stehen lediglich Funktionen wie Rückblicke oder die vom Datum her willkürliche Anzeige von empfohlenen Fotos zur Verfügung. Beides läuft hier als Widget auf dem Home-Bildschirm und erfreut immer wieder mit netten Erinnerungen.

Ergänzung zu Apples Foto-Funktionen

Die App On This Day Rewind ergänzt die Bordmittel von Apples Foto-App nun um die Möglichkeit, einen Rückblick auf Basis des aktuellen Datums zu sehen. Die App zeigt auf einen Blick, was man am aktuellen oder einem frei wählbaren Datum in den vergangenen Jahren gemacht hat.

On This Day Screenshot

Nach dem Öffnen liest „On This Day Rewind“ die lokale Fotomediathek aus und filtert die Aufnahmen automatisch nach dem aktuellen Kalendertag. Ein Benutzerkonto oder eine Cloud-Anbindung sind dafür nicht erforderlich. Sämtliche Fotos verbleiben lokal auf dem Gerät, eine Übertragung oder Synchronisierung mit externen Diensten findet nicht statt.

Nutzer können ihre Fotos nach Jahren sortiert durchsehen und zwischen einzelnen Tagen wechseln. Zu jedem Bild lassen sich zusätzliche Informationen anzeigen, etwa Kamera- und Objektivdaten, ISO-Wert, Blende oder Belichtungszeit. Sofern der Aufnahmeort gespeichert wurde, kann dieser zudem auf einer Karte dargestellt werden. Die Fotos lassen sich mithilfe der App auch direkt mit einem Datumsvermerk teilen, als Favoriten markieren oder bei Bedarf löschen.

Auch als Widget verwendbar

Ergänzend oder als Alternative zur Nutzung der App lässt sich „On This Day Rewind“ auch als Widget auf dem Home-Bildschirm platzieren.

Die kostenlose Version der App beschränkt sich auf die Anzeige der letzten drei Jahre. Mit der kostenpflichtigen Pro-Version erhalten Nutzer gegen eine Zahlung von 4,99 Euro vollständigen Zugriff auf ihre Fotohistorie. „On This Day Rewind“ ist für iPhone, iPad und den Mac optimiert.

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On This Day Rewind
On This Day Rewind
Entwickler: Florian Grossmann
Preis: Kostenlos+
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20. Apr. 2026 um 18:46 Uhr von chris Fehler gefunden?


    8 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Klar geht das bei Apple doch auch Foto > Rückblicke > im Laufe der Jahre

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  • Mega. Danke. Gab da mal so eine App mit Krokodil als Figur, die hat sich die Bilder auch aus den sozialen Netzwerken zusammengesucht, nachdem man sie verbunden hatte. Das war auch ganz cool.
    Der Ansatz hier ist aber besser.
    Natürlich sollte Apple sowas nativ anbieten, aber leider schläft Apple bei solchen Basics.

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  • Paar Tage eher wäre der Beitrag besser gewesen :D
    Habe es nun aber per Kurzbefehle lösen können mit einem Album das jeden Tag per automation angepasst wird. Und man kann dann das Fotos Widget benutzen. Somit keine extra App nötig :)

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  • Hab dies per Kurzbefehle lösen können, mit einem Album das jeden Tag aktualisiert wird. Somit ist keine andere App nötig und man kann die Fotos Widgets nutzen :)

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  • Korrigiert mich gerne, aber man kann doch auch nativ nen Rückblick erstellen und ein Datum (neben vielem anderen) als Filter für die Auswahl nehmen oder nicht?
    Mit nem einzelnen Tag hab ich das noch nie gemacht, aber diverses anderes

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