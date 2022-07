„Apple Watch Pro“: Neues Design soll ohne flache Kanten auskommen

Im vergangenen Jahr wurden die neuen Modelle von Apple Watch und iPhone am 14. September vorgestellt. Der korrespondierende Dienstags-Termin wäre in diesem Jahr dann der 13. September.

Der Bildschirm der „Apple Watch Pro“ werde in jedem Fall nochmals rund sieben Prozent größer als bei den Standardmodellen sein, was Gurman zufolge einem Teil der Kunden bereits zu groß sein dürfte. Der zusätzliche Raum ermöglicht dann allerdings nicht nur mehr Bildschirminhalte, sondern auch technische Verbesserungen wie eine längere Akku-Laufzeit. Auch ist von einem integrierten Körpertemperatursensor die Rede.

Angesichts der aktuellen Wetterlage macht sich momentan wohl kaum jemand Gedanken über den Herbst. Doch die Vorstellung von iPhone 14 und Apple Watch Series 8 rückt beständig näher. Wenn wir von einem ähnlichen Zeitplan wie im vergangenen Jahr ausgehen, dauert es nur noch sieben Wochen, bis tatsächlich wissen, was Apple in diesem Jahr aus dem Hut zaubert.

Insert

You are going to send email to