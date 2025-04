EcoFlow STREAM: KI und Speicher für Balkonkraftwerke

Mit der sogenannten STREAM Serie bringt der Anbieter EcoFlow ein modulares Balkonkraftwerk auf den Markt, das sich durch eine KI-gestützte Steuerung auszeichnen soll. Ziel ist es, den Eigenverbrauch von Solarstrom zu optimieren und die Energiekosten im Haushalt zu senken. Im Zentrum des Angebotes steht ein System, das mehrere Komponenten – darunter Batterien, Mikro-Wechselrichter, Stromzähler und Solarpanels – vernetzt und automatisch koordiniert.

Wechselrichter, Speicher, PV-Panele und ein KI-Abo

Kern der Anlage, für die EcoFlow einen eigenen Amazon-Shop eingerichtet hat, ist ein digitales Steuerungssystem, das laut EcoFlow den Stromfluss zwischen den einzelnen Komponenten im Haushalt ohne manuelle Eingriffe regeln können soll.

Smart-Home-Integration mit KI-Abo

Dadurch ließen sich auch Geräte mit hohem Energiebedarf länger versorgen – selbst dann, wenn die Einspeisegrenze ins Hausnetz technisch begrenzt ist. Während herkömmliche Lösungen oft einen Batterietausch oder die manuelle Umschaltung auf Netzstrom erforderlich machen, soll das STREAM-System auf automatische Abläufe setzen.

Die KI-Funktionen setzen ein kostenpflichtiges Abo voraus

Zur Steuerung und Überwachung setzt EcoFlow auf eine App, die Energieflüsse im Haushalt analysiert und optimiert. Funktionen wie Verbrauchsprognose, automatische Umschaltung bei variablen Stromtarifen oder Empfehlungen zum Lademanagement sollen dabei helfen, Stromkosten zu senken. Für die Nutzung dieser Funktionen soll jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig sein.

Für Einsteiger und erfahrene Anwender

Die STREAM Serie ist modular aufgebaut und richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen – von Einsteigern bis hin zu erfahrenen Nutzern, die eine umfassende Eigenversorgung anstreben.

Kompatibel mit Stromzählern und smarten Steckdosen

Anwender, die bereits einen Wechselrichter besitzen, können durch die STREAM AC Pro zusätzliche Speicherkapazität integrieren. Diese ist mit Geräten unterschiedlicher Marken nutzbar und kann auf Wunsch weiter ausgebaut werden. Für eine besonders kompakte Lösung bieten die Modelle STREAM Ultra, Ultra X und Pro sowohl Wechselrichter als auch Speicher in einem Gerät.

STREAM Produktübersicht

STREAM Ultra X – noch ohne Preis

Premium All-in-One-System mit Speicher und Wechselrichter

Premium All-in-One-System mit Speicher und Wechselrichter STREAM Ultra für 1.099 Euro

All-in-One-System mit Speicher und Wechselrichter

All-in-One-System mit Speicher und Wechselrichter STREAM Pro für 999 Euro

Leistungsstarke Speicherlösung, erweiterbar

Leistungsstarke Speicherlösung, erweiterbar STREAM AC Pro für 799 Euro

kompatibel mit bestehenden Mikro-Wechselrichtern

Die neue Produktfamilie wurde am heutigen 15. April erstmals öffentlich vorgestellt. Weitere Details zu technischen Spezifikationen und Bundle-Optionen will EcoFlow in den kommenden Tagen bekannt geben. Der reguläre Verkaufsstart der STREAM Serie ist für den 15. Mai 2025 geplant. Preis und Verfügbarkeit des Premium-Modells STREAM Ultra X sollen zu einem späteren Zeitpunkt genannt werden.

Das Basismodell: EcoFlow STREAM AC Pro für 799 Euro