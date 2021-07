Meross: Einfache HomeKit-Nachttischlampe für 18 Euro

Die Meross-Lampe lässt sich über WLAN in HomeKit einbinden und lässt sich dann zusätzlich zu den Tasten am Gerät auch per App oder Siri steuern. Überzeugen konnte uns das Gerät bei seiner Markteinführung allerdings nicht. Wie hier im Review beschrieben , werden Verarbeitung und Funktion letztendlich auch dem niedrigen Preis gerecht. Wir müssen in diesem Zusammenhang allerdings darauf hinweisen, dass wir damals ein frühes Modell der Lampe vorgestellt haben und Meross mittlerweile eine neuere Version anbietet, bei der möglicherweise einige der kritisierten Punkte korrigiert wurden.

Meross bietet seine mit HomeKit kompatible Nachttischlampe momentan für nur 18 Euro an. Mit Blick auf dieses Angebot wollen wir die seit Oktober HomeKit-Leuchte nochmal in Erinnerung rufen, wenngleich uns die Qualität und Verarbeitung des Zubehörs beim Verkaufsstart nicht sonderlich überzeugen konnte.

