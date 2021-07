Apple Watch: Apple hat schon früh mit Keramikgehäuse experimentiert

Apple hatte offenbar schon im Jahr 2014 mit einem Keramikgehäuse für die Apple Watch experimentiert. Die Uhr an sich. kam erst ein Jahr später auf den Markt und erst 2016 bot Apple die Uhr erstmals auch tatsächlich mit einem aus Keramik gefertigten Gehäuse an.

Proto-2F Ceramic Original Apple Watch (S0) Interestingly this was manufactured in 2014, indicating Apple could have launched the ceramic model with the original watch opposed to the Series 2 pic.twitter.com/Bq4ZaOZ7fO — Dongle (@DongleBookPro) July 3, 2021

Unklar bleibt, ob der auf Twitter gezeigte Prototyp der Apple Watch kurzfristig aus dem Startangebot der Uhr weichen musste, oder das Unternehmen damals schon langfristig angesetzte Materialtests am Laufen hatte. Schließlich haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder aus Keramik gefertigte Sondereditionen der Uhr gesehen, zuletzt im Jahr 2019 mit der Apple Watch Series 5. Hier wurde erst kürzlich bekannt, dass Apple neben der später erhältlichen weißen Gehäuseversion auch über eine schwarze Variante nachgedacht hat.

Derzeit wird auch darüber spekuliert, ob Apple mit der Apple Watch Series 7 in diesem Jahr auch wieder ein neues „Edition“-Modell mit Keramikgehäuse in den Handel bringt. Apple bietet gemeinsam mit den unterschiedlichen Generationen der Uhr in der Regel auch besondere Gehäusevarianten an. Aktuell beispielsweise eine Ausführung in Titan. Legendär und zugleich umstritten war natürlich bei der Premiere der Uhr im Jahr 2015 vorgestellte Sonderedition in Gold mit Preisen ab 11.000 Euro.