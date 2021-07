Neu in iOS 15: „Dringliche Mitteilungen“ in Verbindung mit Fokus-Modi

Wenn ihr bereits mit der Beta-Version von iOS 15 unterwegs seid, könnt ihr schon mal einen Blick auf die damit verfügbaren Fokus-Modi und damit verbunden auch die sogenannten „Dringlichen Benachrichtigungen“ werfen.

Mit den Fokus-Modi bietet Apple künftig weitgehend frei konfigurierbare Voreinstellungen an, über die sich der Empfang von Hinweisen und Mitteilungen konfigurieren lässt. Bislang heißt es hier ja mehr oder weniger alles oder nichts und ihr könnt den Empfang von dergleichen mit Hilfe der Funktion „Nicht stören“ lediglich vollständig deaktivieren (von den „VIP-Anrufen“ einmal abgesehen).

Mit iOS 15 bekommen wir hier mehr Flexibilität und ihr könnt mithilfe zusätzlicher Fokus-Voreinstellungen beispielsweise festlegen, wer euch beim Arbeiten stören darf und welche Apps die Erlaubnis haben, euch in dieser Zeit mit Mitteilungen und Hinweisen zu belästigen. Insbesondere Letzteres macht die neuen Fokus-Modi zu einem starken Feature.

Unabhängig von den hier von euch getroffenen Voreinstellungen bietet iOS 15 generell die Option, sogenannte „Dringliche Mitteilungen“ durchzulassen. Dies wird in den jeweiligen Fokus-Einstellungen durch einen schlichten Ein-Aus-Schalter geregelt. Offen bleibt allerdings vorerst, was genau vorausgesetzt wird, damit die Mitteilungen einer App als „Dringlich“ eingestuft werden. In seinen Beispielen zeigt Apple einen HomeKit-Bewegungsalarm ebenso wie eine Einkaufsbenachrichtigung. Ohne Frage zählen natürlich auch die Hinweismeldungen von Rauchmeldern zu den hier in jedem Fall zugestellten Nachrichten.

Die neuen Optionen finden sich in den Einstellungen von iOS 15. Dort ersetzt der Menüpunkt „Fokus“ jetzt das bisherige „Nicht stören“. Im Menübereich Fokus steht dann neben den Vorschlägen Apples die Möglichkeit zur Verfügung, einen eigenen Fokus-Modus zu konfigurieren. Neben ausgewählten Personen könnt ihr für jeden dieser Fokus-Modi auch festlegen, welche Apps in dieser Phase auch ihre Standard-Mitteilungen zustellen dürfen. Die Genehmigung wird „Dringlichen Mitteilungen“ läuft davon unabhängig per Schalter geregelt.