BR-Radio aufgefrischt: 8 Sender in einer App

Nach vier Jahren Funkstille macht die vom Bayerischen Rundfunk veröffentlichte App BR-Radio wieder auf sich aufmerksam. Die Anwendung entledigt sich ihres mehr als angestaubten Designs und präsentiert sich jetzt zeitgemäß und anpassungsfreudig.

Zunächst der Hinweis, dass die Radiomacher ihre neu veröffentlichte Version 2.0 als „Beta“ bezeichnen. Man habe nicht nur die Optik, sondern auch die zugrundeliegende Technologie komplett überarbeitet. Feedback der Nutzer sei ausdrücklich erwünscht, um die Anwendung weiter zu verbessern.

BR-Radio ist grundsätzlich ein lobenswertes Konzept. Statt jedem Kanal seine eigene App zu spendieren, wie es beispielsweise der Südwestrundfunk tut, bündelt der BR alle hauseigenen Radiosender in einer App. In den Einstellungen kann dann jeder Nutzer selbst festlegen, ob er beim Start alle verfügbaren Sender zur Auswahl erhalten, oder sich auf einen speziellen Kanal festlegen will. Passend dazu stehen neben dem Standard-Symbol der App acht weitere Icons zu Verfügung, mit denen man die Anwendung dann beispielsweise zur App von „Bayern 1“ oder „Puls“ machen kann. Obendrauf wird auch der Dunkelmodus von iOS unterstützt, entweder per manueller Einstellung oder automatisch.