Ab 1. Juli: Steuererklärung per Smartphone startet bundesweit

Ab dem 1. Juli 2026 soll die Einkommensteuererklärung in Deutschland erstmals vollständig per Smartphone möglich sein. Grundlage ist eine neue Funktion innerhalb der App „MeinELSTER+„, die vom Freistaat Bayern im Auftrag von Bund und Ländern entwickelt wurde.

Anmeldung ab dem 31. März

Nutzer erhalten über ihr Smartphone eine bereits ausgefüllte Steuererklärung, die auf den bei den Finanzbehörden vorhandenen Daten basiert. Die Anmeldung für diese Funktion ist ab dem 31. März 2026 direkt in der App vorgesehen.

Bilder: Bayerisches Landesamt für Steuern | Hessisches Ministerium der Finanzen

Zum Start richtet sich das Angebot an einen klar abgegrenzten Nutzerkreis: Angesprochen werden lediglich ledige und kinderlose Arbeitnehmer sowie Personen mit Alterseinkünften. Für diese Gruppen erstellen die Finanzämter automatisch eine Steuererklärung für das Steuerjahr 2025. In der App wird zusätzlich eine Vorschau auf den voraussichtlichen Steuerbescheid angezeigt. Stimmen die Angaben, kann die Erklärung direkt über das Smartphone übermittelt werden. Anpassungen bleiben vor dem Versand weiterhin möglich.

Vereinfachter Ablauf direkt über das Smartphone

Die neue App-Funktion zielt darauf ab, den bisherigen Ablauf deutlich zu vereinfachen. Statt Formulare manuell auszufüllen, prüfen Nutzer lediglich die vorliegenden Angaben. Technisch greift das System auf Daten zurück, die Arbeitgeber, Rentenstellen oder Versicherungen bereits an die Finanzverwaltung übermittelt haben. Die Bedienung ist auf mobile Nutzung ausgelegt und soll ohne zusätzliche Software oder kostenpflichtige Angebote auskommen.

Die Funktion ist Teil des bestehenden ELSTER-Systems, das seit Jahren für die elektronische Steuererklärung genutzt wird. Mit der Ausweitung auf eine Smartphone-basierte Lösung verfolgen Bund und Länder das Ziel, digitale Verwaltungsangebote stärker an Alltagsgewohnheiten anzupassen.

Perspektivisch ist geplant, sowohl den Funktionsumfang als auch den Kreis der Nutzer schrittweise zu erweitern. Damit sollte die Steuererklärung perspektivisch von immer mehr Bevölkerungsgruppen direkt über das Smartphone abgewickelt werden können.