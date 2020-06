Mehrwertsteuersenkung: Mobilfunktarife werden minimal günstiger

Eure Mobilfunkverträge werden von Juli bis Dezember wohl ein paar Cent günstiger werden. So wie es aussieht, werden alle namhaften Anbieter die für diesen Zeitraum anberaumte Senkung der Mehrwertsteuer an ihre Kunden weitergeben.

Einem Beschluss des Wirtschaftsministeriums zufolge wird die Mehrwertsteuer von Juli bis Dezember von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise von sieben auf fünf Prozent gesenkt. Dabei ist eine möglichst unkomplizierte Umsetzung angedacht, dem Ministerium zufolge (PDF) kann der Handel die Preissenkung auch in Form von pauschalen Rabatten weitergeben. Eine Pflicht zur Senkung der Preise besteht allerdings nicht.

Zumindest in der Telekommunikationsbranche zeichnet es sich allerdings ab, dass alle Kunden von der Preissenkung profitieren werden. Der Großteil der Unternehmen hat uns mittlerweile auch per Pressemitteilung über diese Pläne informiert, wenngleich die Umsetzung im Detail teils variiert. Klassische Rechnungen werdet ihr in der Regel mit korrekt ausgewiesenem Mehrwertsteuersatz erhalten, bei Pauschalangeboten und insbesondere verpackten Produkten wie etwa Prepaid-Karten im Supermarkt ist bei unverändertem Aufdruck mit einem Pauschalrabatt an der Kasse zu rechnen.

Nur fürs Protokoll: Wir reden hier von einer Senkung des Standardmehrwertsteuersatzes um drei Prozent. In Euro gerechnet macht das auf 10 Euro gerade mal um die 25 Cent aus.