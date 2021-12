Mehr iOS-Probleme: Apps erfordern ständig Neuanmeldung

Wenn Apps, die ein Benutzerkonto erfordern, regelmäßig eure Anmeldedaten vergessen, so liegt das aktuell aller Wahrscheinlichkeit nach an iOS. Mittlerweile liegen entsprechende Berichte zu unterschiedlichen Apps vor und es ist fraglich, ob sich das Problem seitens der App-Entwickler lösen lässt oder Apple hier nachbessern muss.

Can you see this or did you get logged out?

We're looking into a bug that's causing unexpected logouts on iOS 15. Sorry for the inconvenience and we'll keep you updated on the fix.

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 24, 2021