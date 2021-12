„Zeit fürs Gehen“: Apple-Watch-Spaziergang mit Prinz William

Für den 6. Dezember kündigt Apple mit Prinz William einen namhaften Neuzugang auf der Liste der Erzähler an. In seiner Episode bei „Zeit fürs Gehen“ spricht der nach seinem Vater auf der Liste der britischen Thronfolger stehende William darüber, wie wichtig es ist, geistig fit zu bleiben. Apple zufolge gibt er dabei auch persönliche Eindrücke preis und spricht unter anderem über den Wert des Zuhörens als Möglichkeit, andere zu bestärken, und über eine Erfahrung, die ihn dazu gebracht hat, seiner geistigen Gesundheit fortan Vorrang einzuräumen.

Es ist schon wieder einen ganzen Monat her, seit Apple Fitness+ in Deutschland gestartet ist. Ein Teil des Angebots sind die Spaziergänge „ Zeit fürs Gehen “, bei denen prominente und größtenteils auch interessante Menschen eure Spaziergänge mit persönlichen Geschichten begleiten.

