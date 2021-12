Microsoft Office: iOS-Sprachnotizen jetzt auch auf Deutsch

Die Funktion versteckt sich hinter dem Pluszeichen in der zentralen Navigationsleiste. Weiterführende Informationen zur Verwendung der Office-Sprachnotizen findet ihr hier bei Microsoft . Voraussetzung ist die Teilnahme am Office-Insider-Programm für Apps , für das man sich über die von Microsoft bereitgestellten Testflight-Links bewerben kann.

Mit der neuen Funktion lassen sich Sprachnotizen direkt mit der Office-App aufnehmen und in Echtzeit transkribieren. Anders als bei gewöhnlichen Sprachnotizen verspricht Microsoft hier eine Live-Abschrift inklusive synchronisierter Texthervorhebungen während der Wiedergabe und die Möglichkeit, die Inhalte in andere Office-Apps zu übernehmen.

