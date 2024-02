IKEA Smarthome mit neuen Deckenlampen und LED-Leuchtstreifen

IKEA hat ein neues Smarthome-Lichtpanel im Programm. Die LED-Deckenleuchte JETSTRÖM lässt sich wahlweise als 60 x 60 Zentimeter großes Quadrat oder im Format 100 x 40 Zentimeter bestellen. Die kleinere Version kostet 69,99 Euro und für das größere Rechteck muss man zehn Euro mehr bezahlen.

Bei IKEA JETSTRÖM handelt es sich um eine schlichte, 5,5 Zentimeter hohe Deckenlampe mit einer Leuchtkraft von maximal 4600 beziehungsweise 5100 Lumen. Die Leistungsaufnahme beträgt 0,38 Watt im Bereitschaftszustand und 38 beziehungsweise 42 Watt bei maximaler Leistung. Die Lichtfarbe kann variieren zwischen einem behaglichen Warmweiß mit 2200 Kelvin und kaltem Neutralweiß mit 4000 Kelvin variieren.

Mit Blick auf die Veränderung der Lichtfarbe und Helligkeit kommt dann auch die Smarthome-Anbindung von JETSTRÖM ins Spiel. Die beiden Lampen lassen sich nicht nur mit der separat für 10 Euro erhältlichen Fernbedienung STYRBAR verwenden, sondern auch vollständig in das Smarthome-System von IKEA integrieren. In Verbindung mit einem DIRIGERA-Hub ist dann nicht nur die Steuerung mithilfe der Smarthome-App von IKEA selbst, sondern auch die Integration in die Smarthome-Umgebungen HomeKit, Amazon Alexa und Google Home möglich, inklusive der Sprachsteuerung durch die zugehörigen Assistenten.

LED-Streifen mit vier Metern Länge

Eine weitere Neuerung hat IKEA mit dem Leuchtstreifen ORMANÄS im Programm, dessen Marktstart sich ja bereits Ende vergangenen Jahres angekündigt hat. Für 29,99 Euro bekommt man hier einen sowohl mir Farb- als auch mit Weißlicht nutzbaren LED-Leuchtstreifen mit stolzen vier Metern Länge, der bei Bedarf auch auf das gewünschte Maß gekürzt werden kann.

Der ORMANÄS-Leuchtstreifen kann ebenfalls in das Smarthome-System von IKEA eingebunden und per App gesteuert werden, alternativ besteht auch die Möglichkeit zur Bedienung mithilfe der ebenfalls separat erhältlichen Fernbedienung STYRBAR.