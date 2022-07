Matter-Wechsel nicht direkt mit iOS 16: Apple will Home-Update nachreichen

Apple hat die Vorschau-Seiten von iOS 16 leicht überarbeitet und dort den Bereich zur neuen Home-Applikation um eine Fußnote ergänzt, die sich mit dem Umstieg von der hauseigenen HomeKit-Architektur hin zum neuen Matter-Standard beschäftigt, den Apple und andere Schwergewichte der Smart-Home-Industrie seit mehreren Jahren vorbereiten.

Wichtigster Hinweis im neuen Infotext: Der Wechsel auf das neue Matter-Protokoll wird nicht zeitgleich mit der Ausgabe von iOS 16 erfolgen sondern erst durch ein später ausgegebenes Updates umgesetzt werden, das unabhängig von der Verfügbarkeit des neuen Betriebssystems auf iPhone und iPad landen soll.

Unabhängig von der neuen Home-App werde man „die neue Home-Architektur“ mit einem separaten Update im Laufe des Jahres freigeben, das über die Softwareaktualisierung verfügbar sein wird, so Apple. Die Aktualisierung werde voraussetzen, dass alle Apple-Geräte, die auf das entsprechende Zuhause in der Home-App zugreifen auf dem neuesten Stand sind und zur gemeinsamem Steuerung sowie für den Empfang von Home-Benachrichtigungen eine Steuerzentrale benötigen.

The new Home architecture is a separate update in the Home app, and will be available in a software update later this year. It requires all Apple devices that access the home to be using the latest software. Sharing control of your home and receiving Home notifications require a home hub. Only Apple TV and HomePod are supported as home hubs.