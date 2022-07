Der bessere Übersetzer: DeepL nimmt auch Bilder und Dateien entgegen

Übergibt man eine Bilddatei oder auch ein PDF auf dem iPhone an die DeepL-Applikation, muss man dieser die Ausgangssprache des Dokumentes noch manuell übermitteln, dann jedoch zeigt die App den erkannten Text mitsamt der zugehörigen Übersetzung an.

Dies ist interessant, da sich DeepL damit nun auch aus anderen Anwendungen heraus ansprechen lässt und als Ziel für die Weitergabe von Dokumenten, Bildern oder Grafiken genutzt werden kann. So lässt sich die DeepL-Applikation auf iPhone und iPad nun auch zum einfachen Übersetzen von Textinhalten in Bildern einsetzen und ist damit noch etwas flexibler als die kostenfreie Ausgabe der Mac-Applikation.

Insert

You are going to send email to