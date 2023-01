Mastodon-Apps für das iPhone: Tooot, Ivory und Ice Cubes

‎Ivory for Mastodon by Tapbots

Die Ivory-Anwendung startete erst kürzlich in den App Store und stammt von den selben Entwicklern, die auch für die beliebte Twitter-App TweetBot verantwortlich zeichneten. Entsprechend bekannt fühlt sich die Oberfläche der Abo-Applikation an, die sich vollumfänglich nur mit einer monatlichen Zahlung nutzen lässt.

