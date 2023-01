Notruf SOS mit neuer Option: „Diskret anrufen“ aktivieren

Hier bietet iOS 16.3 jetzt die neue Option „Diskret anrufen“ an, die sich in den Geräte-Einstellungen im Bereich „Notruf SOS“ aktivieren lässt. Ist der entsprechende Schalter umgelegt, wird der Notruf bei einem langen Druck auf eine der Lautstärketasten und die Seitentaste diskret aufgebaut, ohne anwesende Personen darüber in Kenntnis zu setzen.

Insert

You are going to send email to