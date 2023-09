iPhone 15 zerlegt: Apples Kamera-Trick und die Abhängigkeit von Qualcomm

Vor zwei Jahren wurde noch darüber spekuliert, dass Apple bereits mit dem iPhone 15 erstmals eigene Modem-Chips verwenden könnte. Unter anderem hat Apple für die Entwicklung in diesem Bereich massiv auch in Deutschland investiert . Mittlerweile habe Apple allerdings einmal mehr die Lizenz- und Liefervereinbarungen mit Qualcomm verlängert. Apple hatte zuletzt 2019 im Anschluss an erbittere Lizenzstreitigkeiten entsprechende Verträge mit Qualcomm abgeschlossen.

Insert

You are going to send email to