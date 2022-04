Marktstart verpasst: Eve Outdoor Cam verzögert sich

Die Anfang des Jahres von Eve Systems angekündigte HomeKit-Kamera für Außenbereiche, die 249,95 Euro teure Eve Outdoor Cam, wird nicht wie geplant am morgigen Dienstag in den Markt starten. Statt ab dem 5. April zum Kauf über den Webshop des Herstellers und etwas später dann im freien Handel verfügbar zu sein, wird die Eve Outdoor Cam wohl frühestens Mitte Mai in den Versand gehen.

Frühestens ab Mitte Mai

So schreibt der Anbieter auf seiner Vorschauseite jetzt „Verfügbar ab 17. Mai“ und lässt offen, wann der Handel mit dem HomeKit-Neuzugang beliefert werden soll.

Die Eve Outdoor Cam wurde am 3. Januar als HomeKit-Kamera mit Unterstützung von HomeKit Secure Video, einer Infrarot-Bewegungserkennung, einer Auflösung von 1080p und einem integrierten LED-Flutlicht präsentiert.

Als WLAN-Gerät weder mit einem Bluetooth-Modul noch mit Thread-Funk ausgestattet (zwei Kommunikationsstandards, die ansonsten fast alle Eve-Geräte beherrschen) sollte die Kamera eine Zwei-Wege-Kommunikation ermöglichen und ein Sichtfeld von 157° bieten – alles in allem also nicht sonderlich aus der Reihe tanzen, sondern eher solide Hausmannskost, die die Video-Verwaltung weitgehend Apple überlassen wollte und sich bereits zu ihrem Debüt als Kamera „exklusiv für Apple HomeKit Secure Video“ beschrieb.

Netatmo-Außenkamera als Alternative

Sobald es die Eve Outdoor Cam in den Handel geschafft haben sollte, wird die Installation und das Setup über die offizielle Eve für HomeKit-Applikation durchgeführt. Bis dahin dürfen die Konkurrenzangebote in Augenschein genommen werden. Hier kommt vor allem die Netatmo-Außenkamera in Frage, die inzwischen nur noch um die 200 Euro kostet und ebenfalls über einen Scheinwerfer und die volle Kompatibilität zu HomeKit Secure Video verfügt.

Warum Eve den im Januar präzis angekündigten Term verpasst hat ist unklar.