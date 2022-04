Eufy Smart Scale P2 Pro: 16 Messwerte, iPhone- und Health-Anbindung

Neu ist in das U-Body 3D-Modell, das die Gewichtsveränderungen der Nutzer mit einem dreidimensionalen Modell zu visualisieren versucht. Mit 16 Messwerten, der Herzfrequenz-Messung, dem Vorhandensein von Wi-Fi mit 2.4 GHz und Bluetooth 5.0, ist die neue Eufy Smart Scale P2 Pro die leistungsfähigste Waage in Eufys Portfolio und mit ihrem aktuellen Einführungspreis sogar noch 4 Euro günstiger als die Eufys Smart Scale P2 .

Laut Eufy soll das neue Modell in der Lage sein Gewichtsveränderungen mit einer Präzision von 50 Gramm zu erkennen und kann automatisch zwischen mehreren Familienmitgliedern unterscheiden, die die Waage gemeinsam in einem Haushalt benutzen.

