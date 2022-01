Eve Outdoor Cam: Neue Außenkamera für HomeKit Secure Video

Dank der traditionell zu Jahresbeginn in Las Vegas stattfindenden Messe für Unterhaltungselektronik CES laufen auch bereits die ersten Produktankündigungen im neuen Jahr ein. Mit der Eve Outdoor Cam will der HomeKit-Ausstatter Eve in Kürze eine Flutlichtkamera mit Unterstützung von HomeKit Secure Video auf den Markt bringen.

Die Eve Outdoor Cam ist speziell für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen, filmt mit 1080p-Auflösung einen Aufnahmewinkel von 157 Grad und verfügt über eine integrierte Nachtsichtfunktion. Das Kameramodul steckt in einem Aluminiumgehäuse mit Wandhalterung, Drei-Achsen-Gelenk und LED-Scheinwerfer. Dem Hersteller zufolge reagiert der integrierte Bewegungsmelder auf Ereignisse in bis zu neun Metern Entfernung. Die Verbindung zum heimischen Netzwerk beziehungsweise dem Internet erfolgt über 2,4 GHz WLAN.

Da die Kamera ausschließlich für den Einsatz in Verbindung mit HomeKit Secure Video konzipiert ist, sind gespeicherte Aufnahmen nur in Verbindung mit einem kostenpflichtigen iCloud-Speicher-Abo möglich. Apple hat die Konditionen hier erfreulicherweise ja im Herbst verbessert, so unterstützt das neue iCloud+ HomeKit Secure Video mit einer Kamera jetzt bereits in der günstigsten Tarifstufe zu 0,99 Euro im Monat, für 2,99 Euro im Monat lassen sich bis zu fünf Kameras nutzen und mit dem großen iCloud+-Abo für 9,99 Euro pro Monat ist die Zahl der verbundenen Kameras unbegrenzt.

Die neue Eve Outdoor Cam soll im April zum Preis von 249,95 Euro auf den Markt kommen und tritt in Konkurrenz zu der nochmal ein ganzes Stück teueren, aber auch mit höherer Auflösung und optional unabhängig von HomeKit arbeitenden Netatmo Außenkamera.

Eve Outdoor Cam – Technische Daten: