Markierungen in iOS 17: Lupe plötzlich verschwunden

Nach dem Aufnehmen von Bildschirmfotos, dies geschieht auf aktuellen iPhone-Modellen durch das gleichzeitige Drücken der An-/Aus- und der Lauter-Taste, lassen sich diese mit der sogenannten Markierungsfunktion um zusätzliche Zeichnungen, Anmerkungen und Ergänzungen bereichern.

Die Lupen-Funktion unter iOS 15

Die Funktion Markierungen steht auch in anderen Apple-Anwendungen zur Verfügung, nach der Aufnahme eines Bildschirmfotos kann der Zugriff jedoch unmittelbar erfolgen. Eingeblendet werden die Markierungswerkzeuge hier nach der Berührung des kreisrunden Symbols mit der Stiftspitze in der Mitte. Dies führt dazu, dass am unteren Bildschirmrand die nunmehr sieben Stift- und Linealwerkzeuge eingeblendet werden. Zudem wird euch die Farbauswahl und das kleine Plus-Symbol unten rechts im Display angeboten.

Markierungen in iOS 17 ohne Lupe

Das Plus-Symbol bietet den direkten Zugriff auf ergänzende Markierungsfunktionen an. Zu diesen gehören das schnelle Setzen von Stickern und Beschreibungen, das Hinzufügen von Textfeldern und Unterschriften, sowie die Steuerung der Deckkraft und eine Möglichkeit, Formen zu platzieren.

iOS 17: Keine Lupen-Funktion mehr verfügbar

Was in iOS 17 jedoch vollständig fehlt, ist die Möglichkeit, einen bestimmten Bildschirmausschnitt mit der Lupe zu vergrößern. Apple spricht hier von der „Vergrößerung mit der Funktion Markierungen auf dem iPhone“ und beschreibt das Feature auch im Benutzerhandbuch von iOS 17 noch in aller Ausführlichkeit. Anwender, die die Funktion nutzen möchten, können unter dem aktuellen Apple-Betriebssystem iOS 17 jedoch nicht mehr auf diese zugreifen.

iOS 15 brachte die Textlupe zurück

Warum Apple die Vergrößerungsmöglichkeit aus dem iPhone-Betriebssystem entfernt hat, ist derzeit noch unklar. Auch die Textlupe verschwand vorübergehend aus dem Werkzeugkasten des Apple-Smartphones, ehe diese mit iOS 15 wieder zurückkehrte. Seitdem hilft diese wieder beim exakten Platzieren der Eingabemarke.