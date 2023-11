IR40: Kompakter LASER-Entfernungsmesser mit iPhone-Anbindung

Für 27 Euro lässt sich beim Online-Händler geekbuying.com mit dem FNIRSI IR40 ein ultrakompaktes Entfernungsmessgerät mit Bluetooth-Integration, Akku, USB-C-Ladeport und ab Werk integrierter iPhone-Anbindung ordern. Ein praktischer Helfer für iPhone-Anwender, die es häufig mit Grundrissen zu tun haben, Bauvorhaben planen oder Zimmer ausmessen müssen.

Das handliche Gerät kommt auf eine kompakte Größe von gerade mal 8 x 4 x 2 cm und verfügt lediglich über zwei Knöpfe, mit denen sich der Entfernungsmesser einschalten, die unterschiedlichen Funktionen ansteuern und das Tool nach getaner Arbeit wieder in den Ruhezustand versetzen lässt.

Misst und kalkuliert in einem Rutsch

Optimiert ist das IR40-Gerät vor allem für das Ausmessen von Arbeitsflächen in Wohnungen und Gebäuden und richtet sich damit vornehmlich an Handwerker, im Immobilienmarkt tätige Anwender und Selbermacher, die ihren Gliedermaßstab nicht immer von einer Wand bis zur anderen schieben möchten.

Die Messgenauigkeit des IR40 liegt bei 0,05 m bis 40 m und gibt Ermittlungszeiten von 0,1-3 Sekunden an. unserer Erfahrung nach muss im Durchschnitt etwa mit einer Messdauer von 1 Sekunde gerechnet werden. Das IR40 übergibt die ermittelte Entfernung dann umgehend an die begleitende iPhone-App, die kostenlos aus dem App Store geladen werden kann sich und nach einmaliger Kopplung automatisch mit dem Gerät verbindet, sobald dieses eingeschaltet wird.

Der Entfernungsmesser kann in Metern, Fuß und Inch messen und berücksichtigt wahlweise die eigene Gehäusegröße in der ermittelten Strecke beziehungsweise ignoriert diese, je nachdem welche Einstellung in der Gerätekonfiguration vorgenommen wurde. Im Einsatz lassen sich dann sowohl einfache Streckenmessungen vornehmen, die die Distanz zwischen zwei Punkten ermitteln, als auch erweiterte Messungen, die gleich mit kalkulieren.

Zur Auswahl stehen hier die Flächenmessung, bei der nach Ermittlung von Breite und Länge die Gesamtquadratmeterzahl ausgegeben wird, eine Volumenmessung, die auch noch die Höhe mit einbezieht und ein m³-Ergebnis ausspuckt, sowie Berechnungen nach dem Satz des Pythagoras. Das Gerät selbst verfügt über einen Bewegungssensor, der die aktuelle Positionierung des Gerätes ermittelt und die Display-Anzeige zur bestmöglichen Lesbarkeit entsprechend rotiert. Geladen wird der Heimwerkerhelfer über das beiliegende USB-C-Kabel.

Mit Gutschein für 27 Euro

Offiziell wird der FNIRSI IR40 für 32 Euro verkauft, über den von geekbuying.com bereitgestellten Gutscheincode NNNDEIR40 lässt sich der Preis jedoch auf 26,99 Euro drücken. Wir haben unser Modell ebenfalls dort geordert und sind mit Größe und Funktionalität zufrieden, auch wenn sich in die 2-Tasten-Bedienung erstmal eingefuchst werden will.

Die Übersicht der iPhone-Applikation ist brauchbar, allerdings fehlt hier eine einfache Exportfunktion, mit deren Hilfe sich die ermittelten Ergebnisse beispielsweise im CSV-Format ausgeben oder schnell per E-Mail teilen lassen. Ansonsten ist der IR40 ein netter Neuzugang für die Werkzeugkiste. Hier das PDF-Handbuch zum Durchblättern.