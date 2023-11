Geheimtipp Tiny Player: Einfacher MP3-Player für das iPhone

Anwender, die auch 2023 noch Wert darauf legen, lokal vorhandene MP3-Dateien auf ihren Geräten abzuspielen, eigentlich aber keine Lust mehr haben, sich in die Musiksynchronisation über iTunes (auf Windows) beziehungsweise über Apples Musik-App (auf dem Mac) hineinzufinden, die schauen sich die iPhone-Applikation Tiny Player an.

Das schon seit mehreren Jahren im App Store verfügbare Software-Projekt von Tomáš Andrle versorgt iPhone-Nutzer mit einem einfachen, minimalistischen MP3-Player, der sich rasend schnell mit neuer Musik bestücken lässt und diese dann jederzeit auch ohne Internetverbindung wiedergeben kann.

Transfer per App oder Browser

Ist die kostenfreie iPhone-Applikation installiert, werden die MP3s entweder über die ebenfalls kostenlos erhältliche Mac-Anwendung Tiny Loader auf das iPhone übertragen oder schlicht über einen beliebigen Webbrowser:

Dafür öffnet ihr einen Webbrowser und gebt in diesen die Adresse ein, die euch der Tiny Player nach dem Starten anzeigt. Hier können nun MP3-Dateien oder ganze Verzeichnisse an das iPhone übergeben und so in die App geladen werden.

Unabhängig von der Musik-App

Sind die Dateien übertragen, verwaltet der Tiny Player seine eigene Musikbibliothek und bietet alle Basisfunktionen an, um diese durchforsten und abspielen zu können. In der neuen Version steht eine überarbeitete Benutzeroberfläche und sogar ein Equalizer zur Verfügung.

Der Tiny Player ist schnell verstanden, einfach zu bedienen und sammelt lokale MP3-Dateien an einem Ort, ohne dabei mit Apple Music in die Quere zu kommen. In der Anwendung lassen sich mehrere In-App-Käufe tätigen, diese sind jedoch allesamt als Trinkgelder zu verstehen und vollständig optional. Wer möchte, kann dem Entwickler hier einen virtuellen Schulterklopfer zukommen lassen.

Tiny Player ist eine benutzerfreundliche Alternative zum gängigen Musikmanagement über die Musik-App und bietet eine flexible Lösung für die zusätzliche Verwaltung eigener Musiksammlungen an.