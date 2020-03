Mario Kart Tour: Multiplayer-Modus kommt am Sonntag

Fast sechs Monate ist es her, seit Nintendo im Rahmen der Freigabe von Mario Kart Tour versprochen hat, einen Multiplayer-Modus nachzuliefern. Die Zielgerade scheint jetzt erreicht, das Update soll am kommenden Sonntag freigegeben werden.

Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they're in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020