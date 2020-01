SuperTuxKart: Erste iOS-Beta des freien Rennspiels verfügbar

13 Jahre hat es gedauert, ehe es das freie Arcade-Rennspiel SuperTuxKart auf Version 1.0 gebracht hat. Ein Meilenstein, der Anwender unter macOS, Linux und Windows im Mai 2019 erstmals auch mit einer webweiten Multiplayer-Option versorgte.

Zum Jahresanfang ist nun nicht nur Version 1.1 des Desktop-Rennspiels erschienen, auch die iPhone-Version des Mario Kart-Nachbaus steht jetzt in den Startlöchern.

Wie am Rechner habt ihr auch am iPhone Zugriff auf zahlreiche Spielmodi, könnt neue Maps herunterladen, an Online-Wettrennen teilnehmen (ein vorhandener Account wird hierzu allerdings vorausgesetzt) und lokal sowohl im Story-Modus als auch gegen die Uhr spielen.

Neben normalen Rennen, können Zeitrennen, Capture-The-Flag-Runden und der Fußball-Modus gestartet werden.

Die Beta von SuperTuxKart für iOS ist kostenfrei erhältlich und lässt sich mit installierter Testflight-Anwendung über diesen Link aus dem Netz laden: