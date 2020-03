Pixel 4: Google-Update bringt Unfallerkennung und Bedienung ohne Berührung

Besitzer des Google-Smartphones Pixel 4 bekommen per Update ein Paket mit neuen Funktionen spendiert. Etliche der Neuerungen sind für iPhone-Besitzer ein alter Hut, mit Motion Sense beschreitet Google allerdings durchaus interessante Wege – wenngleich die Neuerungen zum Teil zunächst nur regional verfügbar sind.

Google bietet in den USA, Australien und Großbritannien lebenden Besitzern eines Pixel 4 eine Funktion zur automatischen Erkennung von schweren Verkehrsunfällen. Ähnlich wie wir es von der Sturzerkennung der Apple Watch kennen, reagiert das Smartphone auf auffällige Messwerte der Sensoren mit einem Countdown, nach dessen Ablauf automatisch ein Notruf abgesetzt wird.

Weitere „Motion Sense“-Funktionen sind für Pixel-Besitzer rund um den Globus verfügbar. Google versteht unter „Motion Sense“ grundsätzlich auch die Möglichkeit, das Telefon ohne Berührung zu steuern. Beispielsweise kann man durch Handbewegungen über dem Telefon die Musikwiedergabe steuern, ohne das Gerät zu entsperren.

Google Pixel 4: Motions Sense

In anderen Bereichen ist Google gegenüber dem iPhone dann aber eher auf Aufholjagd. So ist das Pixel 4 erst nach dem aktuellen Update in der Lage, abhängig Lauf der Sonne in den Dunkelmodus zu wechseln. Die Funktion „Karten und Tickets“ erinnert an Apples iOS-Wallet und versammelt verfügbare Kreditkarten und Tickets.

Google Pixel 4: März-Update mit neuen Funktionen

Das Google Pixel 4 wurde im Oktober ursprünglich mit einen Preispunkt von 749 Euro vorgestellt. Mittlerweile wird das Gerät hierzulande für 555 Euro angeboten.