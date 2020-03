Facebook Messenger jetzt „doppelt so schnell und ein Viertel so groß“

Facebook hat die „Project LightSpeed“ titulierte Überarbeitung des Facebook Messenger abgeschlossen. Die App steht jetzt mit neuem Unterbau in Version 254.0 zum Download bereit und ist den Entwicklern nun doppelt so schnell und dabei gerade mal ein Viertel so groß wie zuvor.

Mit für technisch interessierte Nutzer interessanten Informationen warten die Entwickler in einem detaillierten Blog-Eintrag auf. So wurde der Programmcode von zuvor 1,7 Millionen Zeilen auf nun 360.000 reduziert. Die Entwickler setzen neun Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung der App nun auf eine neue Datenbankstruktur und möglichst viele native Funktionen von iOS.

Anwender nehmen die Änderungen derzeit noch mit verhaltener Freude auf. Die mit der Umstellung verbundenen Änderungen sorgen den aktuellen Bewertungen im App Store zufolge bei vielen Nutzern für Irritation.