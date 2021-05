Im Zweierpack: 20 Watt USB-C-PD-Netzteil für 7,99 Euro

USB C auf Lightning Kabel [2 Stück 1M+2M] iPhone Ladekabel MFi Zertifiziert Power Delivery Nylon Fast USB Typ C...

USB C auf Lightning Kabel [2 Stück 1M+2M] iPhone Ladekabel MFi Zertifiziert Power Delivery Nylon Fast USB Typ C... 7,64 EUR 8,99 EUR

UGREEN 20W USB C Ladegerät Mini 2 Pack, USB C Netzteil PD3.0 2 Stücke, USB C Power Adapter PPS, kompatibel mit iPhone...

UGREEN 20W USB C Ladegerät Mini 2 Pack, USB C Netzteil PD3.0 2 Stücke, USB C Power Adapter PPS, kompatibel mit iPhone... Sonderpreis

Womit wir zu diesem Spezialangebot kommen. Ugreen verkauf zwei seiner kompakten Power-Delivery-Netzteil noch bis morgen im Doppelpack. Ein neues Angebot, das zum Marktstart einen Rabattgutschein in Höhe von 2 Euro auf seiner Produktseite anbietet und nach Eingabe des Gutschein-Codes UGREEN40944 2 Euro zusätzlich abzieht, die den Endpreis dann auf 16 Euro drücken. Dies macht 8 Euro pro 20 Watt USB-C-PD-Netzteil, was nahezu unschlagbar ist.

Insert

You are going to send email to