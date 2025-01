Mail-App mit Apple Intelligence: Apple weitet Priority-Inbox aus

Die mit iOS 18.2 unter anderem in den Vereinigten Staaten neu eingeführte E-Mail-Applikation Apples, die auf dem iPhone jetzt auf Apple Intelligence setzt, um neue E-Mails zu sortieren und Prioritäten zu setzen, wird in Kürze auch den Mac erreichen. Durch den Einsatz von KI möchte Apple die Nutzer entlasten und ihnen einen besseren Überblick über ihre E-Mails verschaffen.

Nun soll Apple mit macOS 15.4 eine Überarbeitung der E-Mail-App auf dem Desktop planen und dort auch Apple Intelligence zur Priorisierung und Sortierung von neuen Nachrichten nutzen.

Apple Intelligence Mail-App fasst zusammen und priorisiert

Wie aus einem Bericht des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg hervorgeht, sollen neue Mails dann auch auf dem Desktop in Kategorien wie „Werbung“ oder „Updates“ eingeteilt werden.

Großes KI-Update im April

Apple dürfte die teilweise Einführung dieser Funktion auf dem iPhone also als Erfolg werten und wird uns in Europa wahrscheinlich zeitgleich mit den neuen Mail-Apps auf iPhone und Mac versorgen. So soll die neue Version der Mail-App für macOS ab April erhältlich sein – im April wird bekanntlich auch mit der Einführung von Apple Intelligence in Europa gerechnet.

Doch nicht an allen Fronten ist Apple von seinen KI-Anstrengungen überzeugt. Wie berichtet, reagiert das Unternehmen auf anhaltende Kritik über ungenaue oder irreführende Zusammenfassungen von Benachrichtigungen. Mit den Updates auf iOS 18.3 und macOS 15.3 wird Apple den Umgang mit den KI-Zusammenfassungen ändern.

Zum einen soll nicht nur deutlicher gemacht werden, dass Benachrichtigungen durch Apples KI zusammengefasst worden sind, Nachrichtenangebote sollen sich optional vollständig von der automatischen Verkürzung ausschließen lassen.

Siri-Update mit iOS 18.4

Parallel dazu arbeitet Apple an der Weiterentwicklung der Sprachassistenz Siri. Mit macOS 15.4 und iOS 18.4 soll Siri in der Lage sein, besser auf persönliche Informationen zuzugreifen und Drittanbieter-Anwendungen präziser zu steuern. Ob dies auch die Schlagfertigkeit und die Wissensbasis von Siri erweitern wird, bleibt abzuwarten.