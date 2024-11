„Apple Intelligence“-Zeitplan: Europa-Start mit iOS 18.4 im April

Apple soll die nächsten Schwung neuer KI-Funktionen für das iPhone bereits in Kürze bereitstellen. Das für Dezember erwartete iOS-Update auf Version 18.2, das wesentliche Verbesserungen für „Apple Intelligence“ im Gepäck haben soll, könnte nach internen Informationen bereits in der ersten Dezemberwoche veröffentlicht werden.

iOS 18.2 schon in vier Wochen

Mit dem nächsten größeren Punkt-Update soll erstmals eine Chatbot-Funktion integriert werden, die eine direkte Anbindung an ChatGPT in das mobile Betriebssystem integriert. Nutzer in den Vereinigten Staaten werden dadurch in die Lage versetzt, der Sprachassistenz des iPhones komplexe Fragen zu stellen, die Siri entweder nicht beantworten kann oder lediglich mit dem Ergebnis einer schnellen Websuche quittiert.

Darüber hinaus wird Apple seinen sogenannten „Image Playground“ einführen. Der Bildgenerator versorgt Anwender mit KI-Funktionen zur Bearbeitung und Gestaltung von Bildern und wird direkt auf den Endgeräten der Anwender ausgeführt. Der „Image Playground“ wird flankiert von der „Genmoji“-Funktion, die es ermöglichen soll individuelle Emoji auf Zuruf zu generieren.

Das kommende iOS-Update wird zudem die Sprachunterstützung für „Apple Intelligence“ ausbauen. Bisher war die KI überwiegend auf die US-amerikanische Version des Englischen beschränkt. Mit dem iOS-Update auf Version 18.2 wird es erstmals eine Unterstützung für regionale Varianten der englischen Sprache (Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland und Südafrika) geben.

Europa-Start mit iOS 18.4

Der Europa-Start wird dann mit iOS 18.4 im April erfolgen. iOS 18.4 soll die Sprachunterstützung auf den Europäischen Markt ausweiten. Unter anderem mit Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch. Eine Expansion nach China scheint noch nicht unmittelbar bevorzustehen und könnte möglicherweise erst mit iOS 19 erfolgen.

Apple Intelligence: Siri gewährt ChatGPT Zugriff auf Bildschirminhalte

Zusätzlich zu den neuen Chatbot- und Bildbearbeitungs-Features plant Apple, auch die Funktionalität von Siri weiterzuentwickeln. Mit dem im April anstehenden iOS 18.4 Update soll die digitale Assistentin Siri in der Lage sein, auf Informationen direkt vom Bildschirm des Nutzers zuzugreifen, um damit Anfragen noch besser kontextbezogen zu beantworten. Dies könnte Siri dazu befähigen, auf der Basis aktueller Inhalte gezielte, personalisierte Antworten zu geben.