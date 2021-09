Curve Tracker: Touren-Auswertung für Motorradfahrer

„ Curve Tracker for Motorbike “ verzichtet auf einen Account-Zwang und integriert keine Abo-Modelle. Allerdings setzt die Anwendung zur Installation mindestens iOS 14 voraus. Für die genausten Messergebnisse empfiehlt Hoffmann das iPhone während der Fahrt in einer entsprechend stabilen Halterung im Querformat zu platzieren.

Die Idee zur App kam Hoffmann selbst unterm Sturzhelm: Dieser hatte immer wieder den Wunsch mehr über den eigenen Fahrstil in Erfahrung bringen zu wollen, schaffte es über die App-Store-Suche jedoch nicht einen passenden Kandidaten aufzuspüren. Also wurde kurzerhand selbst programmiert.

Der in Bayern ansässige Entwickler Toni Hoffmann hat uns auf seinen noch recht jungen App Store-Download „ Curve Tracker for Motorbike “ aufmerksam gemacht. Dieser besetzt als Touren-Aufzeichner für Motorradfahrer zwar eine kleine Nische, kann in dieser aber mit ganz interessanten Alleinstellungsmerkmalen Punkten.

