MagSafe im Auto: Auf Leistungsangaben und Zubehör achten

Die Kombination aus Autohalterung und drahtloser Lademöglichkeit klingt zweifellos attraktiv, gleichermaßen müsst ihr dabei aber nicht nur die technischen Daten, sondern auch das mitgelieferte Zubehör beachten. Im Falle der neuen UGREEN-Halterung erscheint uns der bei einem Preis von 35,99 Euro gebotene Gegenwert eher fragwürdig. So ist in Verbindung mit der fehlenden offiziellen MagSafe-Zertifizierung nicht nur die maximale Ladeleistung auf 7,5 Watt begrenzt, sondern auch das benötigte KFZ-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.

Insert

You are going to send email to