Insta360 Mic Pro: Neues Funkmikrofon für iPhone-Filmemacher startet

Gute zwei Wochen nach Vorstellung des konkurrierenden Mic Mini 2 von DJI bringt Insta360 erstmals ein eigenes drahtloses Mikrofonsystem auf den Markt. Das Insta360 Mic Pro richtet sich an Filmemacher, Podcaster und Livestreamer, die mehrere Tonquellen flexibel aufnehmen möchten.

Im Mittelpunkt stehen Funktionen, die bislang eher aus größeren Audiolösungen bekannt sind. Dazu zählen Mehrkanalbetrieb, interne Sicherheitsaufnahmen und eine sogenannte 32-Bit-Float-Aufzeichnung.

Der Hersteller, der bislang vor allem für 360-Grad-Kameras und kompakte Actioncams bekannt ist, baut damit sein Zubehörangebot weiter aus. Erst im Frühjahr hatte Insta360 mit der X5 ein neues 360-Grad-Kameramodell vorgestellt, das verstärkt auf KI-Funktionen und vereinfachte Nachbearbeitung setzt. Mit dem Mic Pro ergänzt das Unternehmen nun die Audiotechnik für eigene Kamerasysteme.

E-Ink-Display soll den Überblick am Set erleichtern

Auffälligstes Merkmal des Mic Pro sind kleine E-Ink-Displays auf den Sendemodulen. Nutzer können dort Namen, Logos oder Produktionskennungen anzeigen lassen. Anders als OLED-Bildschirme benötigen E-Ink-Anzeigen nur beim Aktualisieren Strom. Statische Inhalte bleiben auch bei ausgeschaltetem Gerät sichtbar. Das soll vor allem bei Drehs mit mehreren Mikrofonen die Zuordnung vereinfachen.

Technisch setzt Insta360 auf drei integrierte Mikrofone pro Sender. Über digitale Signalverarbeitung lassen sich unterschiedliche Richtcharakteristiken simulieren. Nutzer können zwischen Kugel-, Nieren- und Achtercharakteristik wechseln. Damit soll sich das Mikrofon sowohl für Interviews als auch für Vlogs oder Gesprächsaufnahmen mit mehreren Personen eignen, ohne zusätzliche Hardware einsetzen zu müssen.

Ergänzt wird dies durch eine KI-gestützte Geräuschunterdrückung. Ein integrierter Chip analysiert Umgebungsgeräusche und reduziert Wind oder Hintergrundlärm direkt während der Aufnahme. Das Verfahren soll dabei weniger stark in den eigentlichen Sprachklang eingreifen als klassische Filter.

Bereits im Sommer hatte Insta360 mit dem Mic Air ein kompakteres Ansteckmikrofon für Smartphones vorgestellt, das sich direkt mit iPhone-Empfängern koppeln lässt. Das neue Mic Pro positioniert sich nun deutlich oberhalb dieser Einsteigerlösung.

Sicherheitsaufnahmen direkt im Sender gespeichert

Für die interne Aufzeichnung nutzt Insta360 32-Bit-Float-Technik. Diese erlaubt einen deutlich größeren Dynamikbereich als klassische 24-Bit-Aufnahmen. Pegelspitzen können dadurch später in der Nachbearbeitung korrigiert werden, ohne dass Aufnahmen verzerren oder unbrauchbar werden. Gerade bei Interviews oder Veranstaltungen mit wechselnden Lautstärken soll dies Fehler vermeiden.

Jeder Sender verfügt zusätzlich über 32 GB internen Speicher. Selbst wenn die Funkverbindung abreißt, läuft die Aufnahme lokal weiter. Unterstützt werden zudem Konfigurationen mit bis zu vier Sendern an einem Empfänger sowie die Verteilung auf mehrere Kamerasysteme gleichzeitig.

Direkt kompatibel ist das Mic Pro mit mehreren aktuellen Insta360-Kameras. Die Verbindung erfolgt per Bluetooth, wodurch in einigen Szenarien auf einen separaten Empfänger verzichtet werden kann. Auch klassische Anschlüsse über USB-C, Lightning und 3,5-Millimeter-Klinke werden unterstützt. Damit zielt Insta360 ausdrücklich auch auf iPhone-Nutzer, die mobil filmen oder streamen.

Zuletzt hatte Insta360 seine Produktpalette auch jenseits klassischer Kameras erweitert und etwa mit der Link eine 4K-Webcam mit integriertem Gimbal vorgestellt. Das Mic Pro reiht sich in diese Strategie ein, ein eigenes Ökosystem für mobile Video- und Audioaufnahmen aufzubauen.

Das Insta360 Mic Pro ist ab sofort erhältlich. Das Set mit zwei Sendern und einem Empfänger startet bei 329 Euro.