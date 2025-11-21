Hikawa Grip & Stand: MagSafe-Griff mit Fokus auf Barrierefreiheit

Apple führt mit dem Hikawa Adaptive Grip & Stand ein weiteres MagSafe Zubehör ein, das speziell für Nutzerinnen und Nutzer mit eingeschränkter Handbeweglichkeit entwickelt wurde.

Die Greifhilfe richtet sich an Menschen, die ihr iPhone häufig mit einer Hand oder ohne aktive Griffspannung bedienen. Auch Anwenderinnen und Anwender, die eine stabile Ablage für Videoanrufe oder zum Lesen benötigen, sollen von dem Zubehör profitieren. Die Form erleichtert es, das Gerät ruhig zu halten und unterstützt die Bedienung dort, wo herkömmliche Halterungen an Grenzen stoßen.

40 Jahre Barrierefreiheit

Das MagSafe-Accessoire erscheint nur wenige Tage dem textilen iPhone Pocket und wird ebenfalls als imitierte Edition, vorerst ausschließlich in den Vereinigten Staaten angeboten.

Der Release-Termin ist dabei nicht zufällig gewählt. Der Hikawa Grip & Stand erscheint anlässlich des vierzigjährigen Engagements von Apple im Bereich der Barrierefreiheit.

In diesem Bereich hat Apple in diesem Jahr zahlreiche Funktionen ausgebaut. Dazu zählen erweiterte Vorlesemodi, aktive Hinweise zu Barrierefreiheitsfunktionen, Verbesserungen für Braille-Nutzer sowie Live-Untertitel, die mit der Apple Watch zusammenarbeiten können. Auch eine Lupenfunktion für den Mac, die die Kamera des iPhone nutzt, gehört zu den Neuerungen.

Mit der Greifhilfe bezieht Apple nun auch stärker physische Unterstützungsmöglichkeiten ein. Während viele Assistenzfunktionen softwarebasiert sind, gibt es nun auch Hardware im Apple Store, die mit magnetischen Befestigungen und ergonomischen Formen den Alltag erleichtern soll. Da der aktuelle Ansatz wohl nicht alle Bedürfnisse abdecken kann, sollen Rückmeldungen von Käufern in zukünftige Weiterentwicklungen einfließen.

Weitere Varianten in Planung

Der Hikawa Grip & Stand wurde von einem Designpanel aus Menschen mit unterschiedlichen motorischen Einschränkungen mitgestaltet, die Rückmeldungen zu Griffkraft, stabiler Haltung und ergonomischen Anforderungen lieferten. Ziel war ein Zubehör, das vielfältige Handpositionen unterstützt und möglichst wenig Kraftaufwand erfordert.

Das Zubehör ist MagSafe kompatibel und funktioniert mit allen iPhone-Modellen, die MagSafe unterstützen. Es kann mit MagSafe-Hüllen genutzt und für den Ladevorgang abgenommen werden. Neben der Farbe Chartreuse steht die marmoriert Crater-Option zur Auswahl. Der Preis liegt bei 70 US-Dollar.