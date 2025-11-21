iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 857 Artikel

40 Jahre Barrierefreiheit

Hikawa Grip & Stand: MagSafe-Griff mit Fokus auf Barrierefreiheit
Artikel auf Mastodon teilen.
12 Kommentare 12

Apple führt mit dem Hikawa Adaptive Grip & Stand ein weiteres MagSafe Zubehör ein, das speziell für Nutzerinnen und Nutzer mit eingeschränkter Handbeweglichkeit entwickelt wurde.

Grip Bedienungshilfen

Die Greifhilfe richtet sich an Menschen, die ihr iPhone häufig mit einer Hand oder ohne aktive Griffspannung bedienen. Auch Anwenderinnen und Anwender, die eine stabile Ablage für Videoanrufe oder zum Lesen benötigen, sollen von dem Zubehör profitieren. Die Form erleichtert es, das Gerät ruhig zu halten und unterstützt die Bedienung dort, wo herkömmliche Halterungen an Grenzen stoßen.

40 Jahre Barrierefreiheit

Das MagSafe-Accessoire erscheint nur wenige Tage dem textilen iPhone Pocket und wird ebenfalls als imitierte Edition, vorerst ausschließlich in den Vereinigten Staaten angeboten.

Der Release-Termin ist dabei nicht zufällig gewählt. Der Hikawa Grip & Stand erscheint anlässlich des vierzigjährigen Engagements von Apple im Bereich der Barrierefreiheit.

HSBD2 AV1

In diesem Bereich hat Apple in diesem Jahr zahlreiche Funktionen ausgebaut. Dazu zählen erweiterte Vorlesemodi, aktive Hinweise zu Barrierefreiheitsfunktionen, Verbesserungen für Braille-Nutzer sowie Live-Untertitel, die mit der Apple Watch zusammenarbeiten können. Auch eine Lupenfunktion für den Mac, die die Kamera des iPhone nutzt, gehört zu den Neuerungen.

Mit der Greifhilfe bezieht Apple nun auch stärker physische Unterstützungsmöglichkeiten ein. Während viele Assistenzfunktionen softwarebasiert sind, gibt es nun auch Hardware im Apple Store, die mit magnetischen Befestigungen und ergonomischen Formen den Alltag erleichtern soll. Da der aktuelle Ansatz wohl nicht alle Bedürfnisse abdecken kann, sollen Rückmeldungen von Käufern in zukünftige Weiterentwicklungen einfließen.

Weitere Varianten in Planung

Der Hikawa Grip & Stand wurde von einem Designpanel aus Menschen mit unterschiedlichen motorischen Einschränkungen mitgestaltet, die Rückmeldungen zu Griffkraft, stabiler Haltung und ergonomischen Anforderungen lieferten. Ziel war ein Zubehör, das vielfältige Handpositionen unterstützt und möglichst wenig Kraftaufwand erfordert.

Das Zubehör ist MagSafe kompatibel und funktioniert mit allen iPhone-Modellen, die MagSafe unterstützen. Es kann mit MagSafe-Hüllen genutzt und für den Ladevorgang abgenommen werden. Neben der Farbe Chartreuse steht die marmoriert Crater-Option zur Auswahl. Der Preis liegt bei 70 US-Dollar.
21. Nov. 2025 um 18:07 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ok… 70 Dollar. Das werde ich mir nachmodellieren und mit dem 3D-Drucker drucken.

    Antworten Melden

  • Klar, und der Drucker und das Verbrauchsmaterial ist gratis ;-)

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Irgendwie bekomme ich „Barrierefreiheit“ und „70 USD“ nicht so ganz deckungsgleich.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42857 Artikel in den vergangenen 6656 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven