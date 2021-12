MagSafe-Autohalterung von Satechi: Marktstart in Deutschland

Hier bieten Hersteller wie INIU, Ugreen und Syncwire mehrere günstige aber gut Modelle an, von denen einige so viel Energie liefern, dass auch eine Schnellladung mit USB-C-zuLightning-Kabel möglich und auf längeren Strecken vielleicht sogar zu empfehlen ist.

Der Ende September vorgestellte „Magnetic Wireless Car Charger“ wiegt 105 Gramm, misst 8,6 x 6,4 x 0,7 Zentimeter und ist für die Befestigung an den Lamellen der Lüftungsgittter ausgelegt. Im Lieferumfang der Autohalterung befindet sich ein USB-C-zu-USB-C-Kabel, zum Einsatz der Halterung wird allerdings auch ein zusätzlicher 12-Volt-Adapter für den Zigarettenanzünder benötigt, der entweder schon vorhanden sein muss oder zusätzlich zur Magnet-Halterung geordert werden will.

Um die Halterung auch in Kombination mit dem iPhone 11 einsetzen zu können bietet Satechi einen magnetischen Sticker für die iPhone-Rückseite an, der für 10 Euro verkauft wird und die ältere Geräte-Generation so kompatibel mit der eigenen MagSafe-Hardware machen soll.

Der auf höherwertige iPhone-Accessoires spezialisierte Zubehör-Anbieter Satechi bietet seine magnetische Autohalterung mit integrierter MagSafe-Ladefunktion nun auch in Deutschland an. Kompatibel mit iPhone 12 und iPhone 13 lädt die Autohalterung ein aufgelegtes iPhone mit eine Ladeleistung von 7,5 Watt und wird auf amazon.de jetzt für 44,99 Euro zum Kauf angeboten.

