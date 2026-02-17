Magnetic iPhone Tripod Stand: iPhone-Standfuß und Stativ zugleich

Der Zubehöranbieter Lululook hat mit seinem Magnetic iPhone Tripod Stand ein neues Zubehör im Programm, das sich wohl am besten als Symbiose aus einem iPhone-Standfuß und einer Selfie-Halterung beschreiben lässt. Das aus Aluminium gefertigte Zubehör wird in den Farben Grau und Orange angeboten und ist momentan zum Einführungspreis von 28,79 Euro erhältlich.

Die Farbauswahl orientiert sich zwar an der aktuellen iPhone-Generation, der Ständer lässt sich ab Werk jedoch nicht nur mit MagSafe-kompatiblen Geräten, sondern mit nahezu allen Smartphones und eigentlich auch unzähligen sonstigen Geräten nutzen. Im Lieferumfang enthaltene Metallringe zum Aufkleben sorgen für entsprechende Kompatibilität.

Vielseitiges Falt-Design

Der Magnetic iPhone Tripod Stand selbst weckt Erinnerungen an Origami und kann abhängig von der beabsichtigten Nutzung auf verschiedene Weise aufgeklappt werden. Das beginnt bei einem einfachen Handgriff und geht über einen kompakten Ständer, der das iPhone im Querformat hält, bis zu einem Dreibein-Stativ, mit dessen Hilfe sich das iPhone auf eine Höhe von rund 20 Zentimetern bringen lässt. Die integrierten Scharniere ermöglichen dabei die Verwendung in unterschiedlichsten Szenarien, während das iPhone durch die integrierten Magneten sicher gehalten wird.

Blickt man auf die Abmessungen im zusammengeklappten Zustand, muss man die Produktneuheit wohl eher in der Kategorie Smartphone-Stative einordnen. Kleiner als 16,5 × 5,7 Zentimeter lässt sich die Alu-Konstruktion nicht zusammenfalten. Die Stärke beträgt rund einen Millimeter und das Gewicht wird mit 150 Gramm angegeben.

Alternativen von Ugreen und Torras

Als grob vergleichbare, aber weniger vielseitige Alternative wäre das magnetische Handy-Stativ von Ugreen zu erwähnen, das aktuell zum Preis von 22,09 Euro erhältlich ist. Wenn es nur darum geht, das iPhone irgendwo hinzustellen, kommen vielleicht auch die kürzlich von uns vorgestellten Hüllen von Torras in Betracht.



