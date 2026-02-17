iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 403 Artikel

Cashback für das Basis-Abo

HBO Max über die PayPal-App einen Monat lang kostenlos
Der Videodienst HBO Maxist seit gut vier Wochen auch in Deutschland verfügbar. Die Abo-Preise bewegen sich abhängig von der Video- und Audioqualität sowie der Anzahl der gleichzeitig nutzbaren Geräte zwischen 5,99 Euro und 16,99 im Monat.

Die günstigste Option, das Basis-Abo zu 5,99 Euro, können Nutzern von PayPal momentan einen Monat lang kostenlos nutzen. Bezahlen muss man hier zwar zunächst, doch bekommt man den Preis für den ersten Monat im Nachhinein als Cashback erstattet. Achtet nur darauf, dass ihr die Kündigungsfrist einhaltet, wenn ihr nicht wollt, dass sich das Abonnement anschließend kostenpflichtig verlängert. Das Angebot wird direkt auf der Startseite der PayPal-App angezeigt.

Paypal Hbo Kostenlos

Im Angebot von HBO Max finden sich Inhalte wie das „Game of Thrones“-Prequel „A Knight of the Seven Kingdoms“, die Erfolgsserien “The Seduction”, „The Pitt“, „All Her Fault“ und „The White Lotus“ sowie die Filme „Superman“, „The Batman“ und „Dune“.

Neu bei HBO Max im März

Eben hat uns HBO auch eine Liste mit den für März geplanten Programmerweiterungen zukommen lassen. Der Videodienst setzt hier auf einen Mix aus neuen Serien, bekannten Stoffen und dokumentarischen Produktionen.

Zu den wichtigsten Neustarts zählt dem Anbieter zufolge die Dramaserie „DTF St. Louis“, die einen Mordfall mit Beziehungs- und Gesellschaftsfragen verknüpft. Ebenfalls neu ist die Serie „Bittersüße Schokolade“, eine auf dem gleichnamigen Roman basierende komplexe Liebesgeschichte. Mit „Rooster“ rückt eine konfliktreiche Vater-Tochter-Beziehung in den Mittelpunkt, während „The Comeback“ mit einer dritten und finalen Staffel zurückkehrt. Zudem startet im März die Miniserie „Children of Dune“, die den bekannten Science-Fiction-Stoff um die nächste Generation erweitert.

Im Filmbereich bringt HBO Max im März neue Eigenproduktionen. Dabei stehen mit „Dune“ und „Dune: Part Two“ zwei groß angelegte Science-Fiction-Filme im Mittelpunkt.

Serien

  • Ab 2. März: „DTF St. Louis“

  • Ab 4. März: „How To Screw It All Up“
  • Ab 6. März: „Bittersüße Schokolade“

  • Ab 9. März: „Rooster“

  • Ab 16. März: „Children of Dune“
  • Ab 20. März: „X-Rated Queen“
  • Ab 27. März: „Privilèges“

  • Ab März: „The Comeback“, Staffel 3

Filme

  • Ab März: „Dune: Part Two“
  • Ab 6. März: „Die Legende von Ochi“
  • Ab 20. März: „No Hit Wonder“

Dokumentationen

  • Ab 18. März: „Who Killed Our Daughter?“
  • Ab 25. März: „The One With Hope“

Serienklassiker

  • Ab 5. März: „2 Broke Girls“, alle Staffeln
  • Ab 11. März: „Rizzoli & Isles“, alle Staffeln
17. Feb. 2026 um 14:36 Uhr


  • Nur für das Werbung-Abo ist natürlich schade, ich zahle nicht für Werbung!

  • Schon mal gut zu wissen, dass die Preise spätestens in einem Jahr steigen.

  • Johnny Kasuppke

    Und das Cashback gibt’s auch nur in Form von Paypal-Punkten, die dann in eigentliches Guthaben zum bezahlen umgewandelt werden müssen!

  • Gestern gebucht und gleich „Amrum“ geschaut. Der Film war klasse und es gab keine Werbung während des Films.
    Die Bildqualität fand ich sehr gut.

  • Im Kleingedruckten steht, das die Erstattung in Form von Punkten erfolgt. Wie genau funktioniert das?

  • Weiss jemand wie die Audioquali beim Abo mit Werbung ist?

  • die HBO app ist wirklich eine enttäuschung: die steuerung ist, wie früher bei prime, ohne die radfunktion mit schnellem spulen durch fingerrotation. und leider auch nicht schön. anstatt einfach die apple tv steuerung zu übernehmen, wie z.b. arte TV.
    vor allem hat bei mir HBO max ein problem mit der darstellung von dolby vision auf meinem sony bravia OLED-gerät. ich bilde mir sogar ein, dass nur 1080p angezeigt werden, anzeigequalität ist mau im gegensatz zur konkurrenz… da scheint es einen bug zu geben bei sony fernsehern. das anschreiben des supports ergab nur eine englische kurzantwort: „problem resolved“. nur leider merke ich da nix von: kein Doby Vision. (im gegensatz zu netflix, prime und disney in derselben konstellation)
    sehr enttäuschend. vielleicht erst einmal kündigen und in einem halben jahr/ jahr nochmal rein schauen…
    gibt es eventuell tipps hier?

    • Tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass die Bildqualität von der Plattform abhängt. Auf dem Apple TV ist alles prima, auf dem iPad pro jedoch, ist die Bildqualität spürbar reduziert. Das merkt man vor allem an deutlicher Artefakt Bildung in schnellen Bewegungen. Anders als in anderen Apps lässt sich keine Qualitätsstufe bei der iPad App einstellen. In der LG TV App stimmt die Datenrate, also keine Artefakte, Dolby Vision ist da, aber die Bildschärfe ist deutlich reduziert. Also bleibe ich beim Apple TV.

  • So, wie ich das Kleingedruckte verstehe, läuft das Abo mindestens bis zum Jahresende. An den freien Monat schließen sich also noch 10 Bezahlmonate an.

