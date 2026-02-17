HBO Max über die PayPal-App einen Monat lang kostenlos

Der Videodienst HBO Maxist seit gut vier Wochen auch in Deutschland verfügbar. Die Abo-Preise bewegen sich abhängig von der Video- und Audioqualität sowie der Anzahl der gleichzeitig nutzbaren Geräte zwischen 5,99 Euro und 16,99 im Monat.

Die günstigste Option, das Basis-Abo zu 5,99 Euro, können Nutzern von PayPal momentan einen Monat lang kostenlos nutzen. Bezahlen muss man hier zwar zunächst, doch bekommt man den Preis für den ersten Monat im Nachhinein als Cashback erstattet. Achtet nur darauf, dass ihr die Kündigungsfrist einhaltet, wenn ihr nicht wollt, dass sich das Abonnement anschließend kostenpflichtig verlängert. Das Angebot wird direkt auf der Startseite der PayPal-App angezeigt.

Im Angebot von HBO Max finden sich Inhalte wie das „Game of Thrones“-Prequel „A Knight of the Seven Kingdoms“, die Erfolgsserien “The Seduction”, „The Pitt“, „All Her Fault“ und „The White Lotus“ sowie die Filme „Superman“, „The Batman“ und „Dune“.

Neu bei HBO Max im März

Eben hat uns HBO auch eine Liste mit den für März geplanten Programmerweiterungen zukommen lassen. Der Videodienst setzt hier auf einen Mix aus neuen Serien, bekannten Stoffen und dokumentarischen Produktionen.

Zu den wichtigsten Neustarts zählt dem Anbieter zufolge die Dramaserie „DTF St. Louis“, die einen Mordfall mit Beziehungs- und Gesellschaftsfragen verknüpft. Ebenfalls neu ist die Serie „Bittersüße Schokolade“, eine auf dem gleichnamigen Roman basierende komplexe Liebesgeschichte. Mit „Rooster“ rückt eine konfliktreiche Vater-Tochter-Beziehung in den Mittelpunkt, während „The Comeback“ mit einer dritten und finalen Staffel zurückkehrt. Zudem startet im März die Miniserie „Children of Dune“, die den bekannten Science-Fiction-Stoff um die nächste Generation erweitert.

Im Filmbereich bringt HBO Max im März neue Eigenproduktionen. Dabei stehen mit „Dune“ und „Dune: Part Two“ zwei groß angelegte Science-Fiction-Filme im Mittelpunkt.

Serien

Ab 2. März: „DTF St. Louis“

Ab 4. März: „How To Screw It All Up“

Ab 6. März: „Bittersüße Schokolade“

Ab 9. März: „Rooster“

Ab 16. März: „Children of Dune“

Ab 20. März: „X-Rated Queen“

Ab 27. März: „Privilèges“

Ab März: „The Comeback“, Staffel 3

Filme

Ab März: „Dune: Part Two“

Ab 6. März: „Die Legende von Ochi“

Ab 20. März: „No Hit Wonder“

Dokumentationen

Ab 18. März: „Who Killed Our Daughter?“

Ab 25. März: „The One With Hope“

Serienklassiker