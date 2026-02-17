HomeDash+ macht alte iPhones zum Info-Display

Der niederländische Entwickler Gijs Rangers bietet mit HomeDash+ eine App an, die ungenutzte iPhones in Tisch- oder Wanddisplays für Uhrzeit, Wetter und Apple-Home-Informationen verwandelt.

Die App setzt auf die Anzeige im Querformat und unterteilt den iPhone-Bildschirm in acht Kacheln. Insgesamt lassen sich so fünf verschiedene Bildschirmseiten konfigurieren, zwischen denen sich per Wischgeste wechseln lässt. Die Anzeige ist zudem mit einer automatischen Dimmfunktion ausgestattet. Mithilfe der Selfiekamera des iPhones werden Personen in der Nähe erkannt und die Anzeige automatisch heller, sobald sich jemand nähert.

Zeit-, Wetter- und Umweltdaten

Zu den standardmäßig mit der App ausgelieferten Kacheln zählen unter anderem eine Zeitanzeige im klassischen Flip-Stil sowie eine Weltzeituhr, die sich digital oder analog darstellen lässt. Darüber hinaus können zahlreiche Wetter- und Umweltinformationen angezeigt werden, darunter Wetterberichte und -vorhersagen, Zeiten für Sonnenauf- und -untergang, Mondphasen sowie der UV-Index.

Ergänzend dazu stehen auf iPhone-Diensten basierende Funktionen wie Wecker und Countdown-Timer oder die Anzeige von iPhone-Fotos oder dem aktuell abgespielten Musiktitel zur Verfügung.

Wird der App Zugriff auf Apple Home gewährt, ist es zudem möglich, die von Smarthome-Sensoren erfassten Informationen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder auch erkannte Bewegungen und den Zustand von Alarmsensoren auf dem Kachel-Display darzustellen. HomeDash+ unterstützt dabei sämtliche in Apple Home verfügbaren Sensortypen.

Während all die zuvor genannten Funktionen kostenlos sind, muss man die Integration von in Apple Home eingebundenen Kameras zum Preis von 1,99 Euro freischalten. Auf diese Weise kann man dem Entwickler für seine Arbeit danken und ihn bei der Weiterentwicklung der App unterstützen.

Optionales Dock aus dem 3D-Drucker

Wenn man Zugriff einen 3D-Drucker hat, kann man sich passend dazu auch ein Dock für das iPhone drucken. Auf den einschlägigen Portalen lassen sich bereits diverse Vorlagen laden.