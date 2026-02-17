Uhrzeit, Wetterinfos und Apple Home
HomeDash+ macht alte iPhones zum Info-Display
Der niederländische Entwickler Gijs Rangers bietet mit HomeDash+ eine App an, die ungenutzte iPhones in Tisch- oder Wanddisplays für Uhrzeit, Wetter und Apple-Home-Informationen verwandelt.
Die App setzt auf die Anzeige im Querformat und unterteilt den iPhone-Bildschirm in acht Kacheln. Insgesamt lassen sich so fünf verschiedene Bildschirmseiten konfigurieren, zwischen denen sich per Wischgeste wechseln lässt. Die Anzeige ist zudem mit einer automatischen Dimmfunktion ausgestattet. Mithilfe der Selfiekamera des iPhones werden Personen in der Nähe erkannt und die Anzeige automatisch heller, sobald sich jemand nähert.
Zeit-, Wetter- und Umweltdaten
Zu den standardmäßig mit der App ausgelieferten Kacheln zählen unter anderem eine Zeitanzeige im klassischen Flip-Stil sowie eine Weltzeituhr, die sich digital oder analog darstellen lässt. Darüber hinaus können zahlreiche Wetter- und Umweltinformationen angezeigt werden, darunter Wetterberichte und -vorhersagen, Zeiten für Sonnenauf- und -untergang, Mondphasen sowie der UV-Index.
Ergänzend dazu stehen auf iPhone-Diensten basierende Funktionen wie Wecker und Countdown-Timer oder die Anzeige von iPhone-Fotos oder dem aktuell abgespielten Musiktitel zur Verfügung.
Wird der App Zugriff auf Apple Home gewährt, ist es zudem möglich, die von Smarthome-Sensoren erfassten Informationen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder auch erkannte Bewegungen und den Zustand von Alarmsensoren auf dem Kachel-Display darzustellen. HomeDash+ unterstützt dabei sämtliche in Apple Home verfügbaren Sensortypen.
Während all die zuvor genannten Funktionen kostenlos sind, muss man die Integration von in Apple Home eingebundenen Kameras zum Preis von 1,99 Euro freischalten. Auf diese Weise kann man dem Entwickler für seine Arbeit danken und ihn bei der Weiterentwicklung der App unterstützen.
Optionales Dock aus dem 3D-Drucker
Wenn man Zugriff einen 3D-Drucker hat, kann man sich passend dazu auch ein Dock für das iPhone drucken. Auf den einschlägigen Portalen lassen sich bereits diverse Vorlagen laden.
Entwickler: Gijs Raggers
Laden
Die Kamera offen lassen?
Ist doch kein Problem, oder?! Privatsphäre braucht doch niemand mehr. Ich würde das Schnarchen live streamen, wetten, dass es tausende Liker, Follower etc. gibt, denen das „Gefällt mir“?! ;-)
Oder einfach die Home Assistant App mit völlig frei gestaltbaren Dashboards.
Gilt aber halt nur, wenn man Home Assistant hat
Und dann isses halt auch hässlich oder man investiert enorm viel Zeit um etwas ansehnliches Dashboard zu erstellen
Recht viel hässlicher als das von der App ist das aber auch nicht. Aber dann 1000x dynamischer/flexiber.
Und soviel Arbeit ist ein Dashboard nicht, anderes Theme und nicht die Standard HA Cards verwenden dann hat man schon viel gewonnen. Oder man orientiert (kopiert) sich einfach an bestehenden (Reddit, Github, HA Forum)
Also im Vergleich zu dem was ich da von der App sehe ist HA echt hässlich.
Und ich habe wirklich viel Zeit damit verbracht meine Dashboards halbwegs ansehnlich, informativ und gleichzeitig für nicht interessierte (Grüße gehen raus an Frau und Kinder) nutzbar und übersichtlich zu halten.
Die Dinge, die gut aussehen sind meist nicht praktisch in der Bedienung. Die Dinge, die praktisch sind, sind oft nicht catchy für Auge. Also muss man selbst basteln und ausprobieren und stellt dann bei Nutzung fest, dass man dies oder das gar nicht braucht oder es anders besser ginge.
Ich würde schätzen ich habe ca 9-10 Monate an meinem Hauptdashboard herumgeschraubt bis ich den Stand hatte, den ich jetzt seit ca. 1,5 Jahren nutze. Und selbst da verändere ich noch immer wieder Kleinigkeiten.
Ja, HA kann man flexibel gestalten. Und man kann mehr damit tun (mit Abstand) als mit Home. Und deswegen nutze ich das auch als Fundament für das allermeiste.
Aber die wichtigsten Dinge publishe ich zum Beispiel dennoch zu Home. Denn selbst das ist intuitiver für nicht interessierte, hat eben mehr catchiness (klar, auch da ist Luft noch oben) und vor allem Siri kann damit umgehen.
Der sprachassistent von HA ist nett. Mehr aber auch nicht, soweit ich das versucht habe. [Man muss mehr oder weniger einzeln freigeben was überhaupt per Sprache steuerbar sein soll / kann man zwar per KI (Gemini ausprobiert) auch machen, aber in der kostenlosen Variante stößt man da ständig an die Tokenlimits im realen Betrieb. ]
Schau bei Simon42 im Forum nach OleSint. Ich hab ein paar Evolutionsstufen davon gepostet.
Homey ist der Weg. Da ist auch alles hübsch.
Fürs iPad wäre gut, dann würde das Air 1 an der Wand vllt. mal wieder was zu tun bekommen
Oder mal ne App die als digitaler Bilderrahmen die Fotos aus der Cloud anzeigt wäre auch mal was
Würde mich auch interessieren
Dann hapert es aber mit der Unterstützung des OS.
Fände ich auch gut. Mein Air 1 hat neben Kratzer, Akku ist noch erstaunlich gut und doch ist es nur ein schöner Briefbeschwerer…
„Für ungenutzte ALTE iPhones“
„Erfordert iOS 18.6“
Ich krieg mich nichmehr ein. :D
oder neuer xD
Wieso? Geht bis SE 2. Gen zurück.
Ist für mich schon recht alt.
…
iPhone 14 und iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max
iPhone 13 und iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 und iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max
iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max
iPhone XS und iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. Generation oder später)
Naja das XS ist rund 7,5 Jahre alt
für alte iPhones. Darf natürlich nicht zu alt sein :-)
Ich empfinde das sowieso herstellerseitig als Unding, daß die iPhones ein Verfallsdatum enthalten. Wieso muß ein altes, gepflegtes iPhone verschrottet werden? Nur weil es keine passende Software gibt? Nachhaltiger könnte es sein, die Software länger anzubieten.
Und nein ein altes iPhone kann man nicht ohne Updates weiter verwenden. Die Apps erfordern über kurz oder lang eine höhere iOS-Version, die es faktisch für alte Geräte nicht mehr gibt.
Außerdem betont Apple immer die Nachhaltigkeit. Nachhaltig wäre es, wenn alte Geräte ein neueres iOS bekommen würden. mein iPhone 6s z. B. ist nahezu neuwertig. Klar ich verwende schon einige Jahre mein iPhone 12. Auch das ist nach wie vor nahezu neuwertig. Keine Kratzer und noch in Originalausstattung. Zu einem neueren Modell zieht es mich aktuell nicht, da ich mit dem iPhone 12 komplett zufrieden bin.
Aber wirtschaftlich muss es sein. Weiterentwicklung auch. Also wenn so Geräte nach 7 Jahren nicht mehr unterstützt werden geht das in Ordnung.
Würde auf der anderen Seite ansetzen und schauen, dass vielleicht mehr Leute so ein Ding dann auch mal 6 oder 7 Jahren nutzen (so lange es Updates gibt).
@selber: Es ist aber absurd, komplett funktionierende Geräte zu entsorgen, zu verschrotten, nur weil man sich was neues kaufen soll.
Ich nutze auch noch meinen iMac aus 2012. Wieso sollte ich ihn ersetzen? Nur weil Apple das gerne so hätte? Ich werde demnächst (diese Tage) mit OpenCore-Patcher ein nicht unterstütztes System installieren. einerseits, weil ich sehen möchte, ob das geht, andererseits, weil ich das Gerät nicht ersetzen möchte, weil es nach wie vor funktioniert.
Das ist nachhaltig. Das Gerät zu ersetzen ist nicht nachhaltig!
Von allen Dingen muß man was kaufen für viel Geld und auch was entsorgen.
Ich verdiene leider nicht das Geld, was ein Tim Cook verdient. Und von daher muß ich wirtschaften. Ich kann mir einfach so nicht alle paar Jahre Geräte leisten, dessen Vorgänger noch tadellos funktioniert.
Ich nutze neben dem iMac noch ein Notebook aus 2014. Bekommt dank LinuxMint noch Updates und besitzt ein aktuelles System. Gekauft, da veraltet, für wenig Geld. Ein 2. Leben sozusagen. Läuft super.
Ich glaube du vertauscht da ein paar Verantwortlichkeiten. Dass Apps sich alten OS nicht mehr kaufen ist in der Regel ein Ding des App-Entwicklers.
Beispiel WhatsApp: das läuft auf iOS 18. also aktuell zum Beispiel dem XS ohne Probleme. Irgendwann sagt aber meta(!) „wir Supporten iOS 18 nicht mehr, sonder nur noch neuere Versionen“.
Und das macht – je kleiner der Entwickler – auch Sinn. Sowas ist aufwändig und kostet Zeit und Geld.
Um beim Beispiel WhatsApp zu bleiben: aktuell läuft das auf dem XS. Bis Meta den Stecker zeigt vergehen vermutlich noch 3-4 Jahre. Dann ist das XS rund 11 Jahre alt.
@revosback:
WA läuft sogar auf iOS 15 noch
hab ein 6S
das habe ich auch grade festgestellt. Catch22 :-)
Kann man das meiste nicht auch einfach über Home-Screen-Widges realisieren?
Probier es aus und berichte
Wo kann man ein solches Gehäuse kaufen ?
Drucken – steht da.
Und jeder hat einen 3D Drucker ?
@Larrimah
Nein, nicht jeder hat einen 3D-Drucker. Aber (fast) jeder kann einen der vielen Druck-Services nutzen oder in ein FabLab gehen. ;-)
Aber aufpassen und nicht mit Faplab verwechseln … das ist da wo das rote Licht brennt ;-)
Das Wichtigste fehlt, ifun:
requirements: iOS 18.6 or later.
(Kam in 06/25 raus meine ich).
Wieso schreibt ihr das nicht dazu?
Wer zum Geier nutzt denn HomeKit?!
Jo. Echt übel. Kann nix. HA und fertig.
warum sollte man es nicht nutzen?
Bei mir läuft es super, Geräte von diversen Herstellern in einer App, Automatismen etc funktionieren problemlos.
Ich. Plus HA
Ich auch. Plus HA
Ich auch + HA
Hier auch. Plus HA.
Und anders will ich es gar nicht haben.
Home läuft stabil und zuverlässig. Zudem ist die App echt brauchbar ohne viel Aufwand.
HA kann viel mehr. Bedarf aber viel viel mehr Pflege und vor allem Investition bis alles mal so ist wie man es sich vorstellt.
Mir ist ehrlich gesagt, beziehungsweise mir wäre nicht ganz wohl, ständig akkubetriebene Geräte, dazu dann auch noch Alte bei denen der Akku vielleicht eh nicht mehr ganz so fit ist, permanent am Strom zu lassen. Das ist genau das was mich immer vor irgendwelchen iPad basierten Lösungen abgeschreckt hat. Ich schaue immer dass ich keine akkubetriebenen Geräte am Laufen habe wenn ich das Haus verlasse….
Das ist doch kein Problem. Dann schaltest du das Gerät halt aus, wenn du das Haus verlässt, wenn dir dabei wohler ist.
Vielen Dank für diesen außerordentlich praktikablen Tip bei einem bündig in der Wand, weil man möcht’s ja schön haben, installierten iPad. Aber selbst wenn nicht, ein Utility jedes mal ausschalten….merkst selber, oder.
Kann ich verstehen. Beim schauen in meine Retrokiste ist mir ein 6er aufgefallen, wo der geblähte Akku durch Display wollte.
Der erste Gedanke bei der Überschrift: das wird doch per iOS Version kategorisch ausgeschlossen, dass die iPhones recht alt sein könnten. Wurde in den Kommentaren nicht enttäuscht…
Leider werden bei mir keine Temperaturen von meinem Netatmo angezeigt. Unter Sensoren kann ich die z. B. Innen-und Aussentemperatur auswählen. Auf den Kacheln wird aber kein Wert, sondern nur zwei Striche angezeigt.
Sowas als iPad Version wäre traumhaft. Dann könnte ich das alte iPad weiternutzen.
Das alte IPad / IPhone mit HA App und gut! Ich habe 3 Stück im Einsatz. Quasi als Walldisplay im Lichtschalterformat
Funktioniert auf dem iPad und sogar unter macOS 26