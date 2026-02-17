iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 403 Artikel

Uhrzeit, Wetterinfos und Apple Home

HomeDash+ macht alte iPhones zum Info-Display
Der niederländische Entwickler Gijs Rangers bietet mit HomeDash+ eine App an, die ungenutzte iPhones in Tisch- oder Wanddisplays für Uhrzeit, Wetter und Apple-Home-Informationen verwandelt.

Die App setzt auf die Anzeige im Querformat und unterteilt den iPhone-Bildschirm in acht Kacheln. Insgesamt lassen sich so fünf verschiedene Bildschirmseiten konfigurieren, zwischen denen sich per Wischgeste wechseln lässt. Die Anzeige ist zudem mit einer automatischen Dimmfunktion ausgestattet. Mithilfe der Selfiekamera des iPhones werden Personen in der Nähe erkannt und die Anzeige automatisch heller, sobald sich jemand nähert.

Zeit-, Wetter- und Umweltdaten

Zu den standardmäßig mit der App ausgelieferten Kacheln zählen unter anderem eine Zeitanzeige im klassischen Flip-Stil sowie eine Weltzeituhr, die sich digital oder analog darstellen lässt. Darüber hinaus können zahlreiche Wetter- und Umweltinformationen angezeigt werden, darunter Wetterberichte und -vorhersagen, Zeiten für Sonnenauf- und -untergang, Mondphasen sowie der UV-Index.

Homedash Plus 0

Ergänzend dazu stehen auf iPhone-Diensten basierende Funktionen wie Wecker und Countdown-Timer oder die Anzeige von iPhone-Fotos oder dem aktuell abgespielten Musiktitel zur Verfügung.

Wird der App Zugriff auf Apple Home gewährt, ist es zudem möglich, die von Smarthome-Sensoren erfassten Informationen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder auch erkannte Bewegungen und den Zustand von Alarmsensoren auf dem Kachel-Display darzustellen. HomeDash+ unterstützt dabei sämtliche in Apple Home verfügbaren Sensortypen.

Homedash Plus 1

Homedash Plus 2

Während all die zuvor genannten Funktionen kostenlos sind, muss man die Integration von in Apple Home eingebundenen Kameras zum Preis von 1,99 Euro freischalten. Auf diese Weise kann man dem Entwickler für seine Arbeit danken und ihn bei der Weiterentwicklung der App unterstützen.

Optionales Dock aus dem 3D-Drucker

Wenn man Zugriff einen 3D-Drucker hat, kann man sich passend dazu auch ein Dock für das iPhone drucken. Auf den einschlägigen Portalen lassen sich bereits diverse Vorlagen laden.

Entwickler: Gijs Raggers
Preis: Kostenlos+
  • Oder einfach die Home Assistant App mit völlig frei gestaltbaren Dashboards.

    • Und dann isses halt auch hässlich oder man investiert enorm viel Zeit um etwas ansehnliches Dashboard zu erstellen

      • Recht viel hässlicher als das von der App ist das aber auch nicht. Aber dann 1000x dynamischer/flexiber.
        Und soviel Arbeit ist ein Dashboard nicht, anderes Theme und nicht die Standard HA Cards verwenden dann hat man schon viel gewonnen. Oder man orientiert (kopiert) sich einfach an bestehenden (Reddit, Github, HA Forum)

      • Also im Vergleich zu dem was ich da von der App sehe ist HA echt hässlich.
        Und ich habe wirklich viel Zeit damit verbracht meine Dashboards halbwegs ansehnlich, informativ und gleichzeitig für nicht interessierte (Grüße gehen raus an Frau und Kinder) nutzbar und übersichtlich zu halten.
        Die Dinge, die gut aussehen sind meist nicht praktisch in der Bedienung. Die Dinge, die praktisch sind, sind oft nicht catchy für Auge. Also muss man selbst basteln und ausprobieren und stellt dann bei Nutzung fest, dass man dies oder das gar nicht braucht oder es anders besser ginge.
        Ich würde schätzen ich habe ca 9-10 Monate an meinem Hauptdashboard herumgeschraubt bis ich den Stand hatte, den ich jetzt seit ca. 1,5 Jahren nutze. Und selbst da verändere ich noch immer wieder Kleinigkeiten.

        Ja, HA kann man flexibel gestalten. Und man kann mehr damit tun (mit Abstand) als mit Home. Und deswegen nutze ich das auch als Fundament für das allermeiste.
        Aber die wichtigsten Dinge publishe ich zum Beispiel dennoch zu Home. Denn selbst das ist intuitiver für nicht interessierte, hat eben mehr catchiness (klar, auch da ist Luft noch oben) und vor allem Siri kann damit umgehen.
        Der sprachassistent von HA ist nett. Mehr aber auch nicht, soweit ich das versucht habe. [Man muss mehr oder weniger einzeln freigeben was überhaupt per Sprache steuerbar sein soll / kann man zwar per KI (Gemini ausprobiert) auch machen, aber in der kostenlosen Variante stößt man da ständig an die Tokenlimits im realen Betrieb. ]

        Schau bei Simon42 im Forum nach OleSint. Ich hab ein paar Evolutionsstufen davon gepostet.

  • Fürs iPad wäre gut, dann würde das Air 1 an der Wand vllt. mal wieder was zu tun bekommen
    Oder mal ne App die als digitaler Bilderrahmen die Fotos aus der Cloud anzeigt wäre auch mal was

  • „Für ungenutzte ALTE iPhones“

    „Erfordert iOS 18.6“

    Ich krieg mich nichmehr ein. :D

    • Wieso? Geht bis SE 2. Gen zurück.
      Ist für mich schon recht alt.

      iPhone 14 und iPhone 14 Plus
      iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max
      iPhone 13 und iPhone 13 mini
      iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max
      iPhone 12 und iPhone 12 mini
      iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max
      iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max
      iPhone XS und iPhone XS Max
      iPhone XR
      iPhone SE (2. Generation oder später)

    • für alte iPhones. Darf natürlich nicht zu alt sein :-)

      Ich empfinde das sowieso herstellerseitig als Unding, daß die iPhones ein Verfallsdatum enthalten. Wieso muß ein altes, gepflegtes iPhone verschrottet werden? Nur weil es keine passende Software gibt? Nachhaltiger könnte es sein, die Software länger anzubieten.
      Und nein ein altes iPhone kann man nicht ohne Updates weiter verwenden. Die Apps erfordern über kurz oder lang eine höhere iOS-Version, die es faktisch für alte Geräte nicht mehr gibt.

      Außerdem betont Apple immer die Nachhaltigkeit. Nachhaltig wäre es, wenn alte Geräte ein neueres iOS bekommen würden. mein iPhone 6s z. B. ist nahezu neuwertig. Klar ich verwende schon einige Jahre mein iPhone 12. Auch das ist nach wie vor nahezu neuwertig. Keine Kratzer und noch in Originalausstattung. Zu einem neueren Modell zieht es mich aktuell nicht, da ich mit dem iPhone 12 komplett zufrieden bin.

      • Aber wirtschaftlich muss es sein. Weiterentwicklung auch. Also wenn so Geräte nach 7 Jahren nicht mehr unterstützt werden geht das in Ordnung.

        Würde auf der anderen Seite ansetzen und schauen, dass vielleicht mehr Leute so ein Ding dann auch mal 6 oder 7 Jahren nutzen (so lange es Updates gibt).

      • @selber: Es ist aber absurd, komplett funktionierende Geräte zu entsorgen, zu verschrotten, nur weil man sich was neues kaufen soll.
        Ich nutze auch noch meinen iMac aus 2012. Wieso sollte ich ihn ersetzen? Nur weil Apple das gerne so hätte? Ich werde demnächst (diese Tage) mit OpenCore-Patcher ein nicht unterstütztes System installieren. einerseits, weil ich sehen möchte, ob das geht, andererseits, weil ich das Gerät nicht ersetzen möchte, weil es nach wie vor funktioniert.
        Das ist nachhaltig. Das Gerät zu ersetzen ist nicht nachhaltig!
        Von allen Dingen muß man was kaufen für viel Geld und auch was entsorgen.
        Ich verdiene leider nicht das Geld, was ein Tim Cook verdient. Und von daher muß ich wirtschaften. Ich kann mir einfach so nicht alle paar Jahre Geräte leisten, dessen Vorgänger noch tadellos funktioniert.
        Ich nutze neben dem iMac noch ein Notebook aus 2014. Bekommt dank LinuxMint noch Updates und besitzt ein aktuelles System. Gekauft, da veraltet, für wenig Geld. Ein 2. Leben sozusagen. Läuft super.

      • Ich glaube du vertauscht da ein paar Verantwortlichkeiten. Dass Apps sich alten OS nicht mehr kaufen ist in der Regel ein Ding des App-Entwicklers.

        Beispiel WhatsApp: das läuft auf iOS 18. also aktuell zum Beispiel dem XS ohne Probleme. Irgendwann sagt aber meta(!) „wir Supporten iOS 18 nicht mehr, sonder nur noch neuere Versionen“.
        Und das macht – je kleiner der Entwickler – auch Sinn. Sowas ist aufwändig und kostet Zeit und Geld.

        Um beim Beispiel WhatsApp zu bleiben: aktuell läuft das auf dem XS. Bis Meta den Stecker zeigt vergehen vermutlich noch 3-4 Jahre. Dann ist das XS rund 11 Jahre alt.

      • @revosback:
        WA läuft sogar auf iOS 15 noch
        hab ein 6S

  • Kann man das meiste nicht auch einfach über Home-Screen-Widges realisieren?

  • Das Wichtigste fehlt, ifun:
    requirements: iOS 18.6 or later.
    (Kam in 06/25 raus meine ich).
    Wieso schreibt ihr das nicht dazu?

  • Mir ist ehrlich gesagt, beziehungsweise mir wäre nicht ganz wohl, ständig akkubetriebene Geräte, dazu dann auch noch Alte bei denen der Akku vielleicht eh nicht mehr ganz so fit ist, permanent am Strom zu lassen. Das ist genau das was mich immer vor irgendwelchen iPad basierten Lösungen abgeschreckt hat. Ich schaue immer dass ich keine akkubetriebenen Geräte am Laufen habe wenn ich das Haus verlasse….

  • Der erste Gedanke bei der Überschrift: das wird doch per iOS Version kategorisch ausgeschlossen, dass die iPhones recht alt sein könnten. Wurde in den Kommentaren nicht enttäuscht…

  • Leider werden bei mir keine Temperaturen von meinem Netatmo angezeigt. Unter Sensoren kann ich die z. B. Innen-und Aussentemperatur auswählen. Auf den Kacheln wird aber kein Wert, sondern nur zwei Striche angezeigt.

  • Sowas als iPad Version wäre traumhaft. Dann könnte ich das alte iPad weiternutzen.

  • Das alte IPad / IPhone mit HA App und gut! Ich habe 3 Stück im Einsatz. Quasi als Walldisplay im Lichtschalterformat

