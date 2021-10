MagEZ Case von Pitaka für iPhone 13 mit MagSafe-Unterstützung

Mit dem MagEZ Case 2 hat Pitaka jetzt auch für die iPhone-13-Modelle passende Varianten seiner aus Aramidfaser gefertigten iPhone-Hülle im Programm. Damit verbunden lässt sich positiv vermelden, dass das neue MagEZ 2.0 System des Herstellers nun offiziell mit MagSafe kompatibel ist.

Die MagEZ-Hüllen von Pitaka haben uns schon im vergangenen Jahr positiv überrascht. In ansprechendem Design extrem dünn gefertigt, bietet die spezielle Materialwahl extrem hohe Festigkeit und Schutz. Mit der nun vorhandenen MagSafe-Kompatibilität lässt sich auch das MagSafe-Zubehör von Apple und anderen Herstellern zuverlässig mit den Hüllen verwenden, beim Vorgängermodell war die Magnetwirkung zwar vorhanden, doch merklich geschwächt.

Das MagEZ Case von Pitaka ist ausgesprochen dünn und leicht. Der MagSafe-Magnet ist im verstärkten Rücken eingelassen, die Vorderseite sowie die Kameraobjektive werden durch eine erhöhten Rand der Hülle geschützt und die dezente Struktur macht die Hülle angenehm griffig. Wenngleich wir noch nicht mit einer Langzeiterfahrung dienen können, ist der erste Eindruck nach einer Woche ausgesprochen positiv – der Vorgänger hat das iPhone mini hier bereits ein knappes Jahr lang zuverlässig vor Schäden bewahrt.

Pitaka selbst will darüber hinaus noch weitere MagSafe-Produkte auf den Markt bringen, zu Beginn wird in Kürze eine neue KFZ-Halterung verfügbar sein. Damit verbunden ist aber auf eine wichtige Einschränkung des Vorgängermodells hinzuweisen: Die MagEZ-Systeme des Herstellers sind nicht miteinander kompatibel, die alte Autohalterung lässt sich also nicht mit dem neuen MagEZ 2 verwenden.

Pitaka MagEZ Case 2 zum Einführungspreis

Zum Start bietet Pitaka das neue MagEZ Case 2 in drei verschiedenen Varianten an. Die Version für das iPhone mini sowie weitere Farboptionen sollen später noch folgen. Mit dem Gutscheincode PITAKA13 bekommt ihr beim Auschecken an der Amazon-Kasse 10 Prozent Preisnachlass. Achtet aber auf den für euch angezeigten Endpreis, den die Aktion ist zeitlich begrenzt.