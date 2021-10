AirPods 3: Apples neue Ohrhörer im Video-Review

Eine der wichtigsten, wenn zugleich auch unspektakulärsten Neuerungen der AirPods 3 ist der neue Hauterkennungssensor. Während bei den AirPods 2 und den AirPods 3 noch optische Sensoren für die Ohrerkennung verantwortlich sind, geschieht dies bei den AirPods 3 nun über Hauterkennung. Apple will auf diese Weise vermeiden, dass die Wiedergabe versehentlich automatisch fortgesetzt wird, wenn man die Ohrhörer kurz mal in die Hosentasche steckt. Ebenfalls neu ist ein drittes, nach innen gerichtetes Mikrofon, das die Sprachqualität beim Telefonieren mit den AirPods 3 verbessern dürfte.

Mit den AirPods 3 liefert Apple jetzt auch die neueste Generation seiner vollständig kabellosen Ohrhörer aus. Mit einer Preisempfehlung von 199 Euro liegen die neuen AirPods vom Preis her quasi mittig zwischen ihren Vorgängern und den AirPods Pro. Die mit der neuen Version der Ohrhörer verbundenen Verbesserungen gibt es also nicht „umsonst“, sondern ihr bezahlt auch ein ganzes Stück mehr als für die AirPods 2, deren Preis Apple auf 149 Euro gesenkt hat.

